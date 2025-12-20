विज्ञापन
फिल्मी अंदाज़ में असली चेतावनी! धुरंधर स्टाइल में दिल्ली पुलिस ने समझाया फोन स्कैम का खेल

इस बार पुलिस ने सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग फॉर्मेट का सहारा लेते हुए धुरंधर फिल्म से प्रेरित ‘स्पाई ट्रेंड’ में एक नया वीडियो जारी किया है, जो इंटरनेट पर तेजी से ध्यान खींच रहा है.

Delhi Police scam awareness: फोन स्कैम और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली पुलिस ने जागरूकता फैलाने का अनोखा तरीका अपनाया है. इस बार पुलिस ने सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग फॉर्मेट का सहारा लेते हुए धुरंधर फिल्म से प्रेरित ‘स्पाई ट्रेंड' में एक नया वीडियो जारी किया है, जो इंटरनेट पर तेजी से ध्यान खींच रहा है.

फिल्मी रील में असली खतरा

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई इस रील का टाइटल है Day 1 as scammer. वीडियो में एक शख्स फोन यूज़र्स के पास जाकर खुद को मददगार बताता है और मोबाइल में एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल कराने की बात करता है. इसी बहाने वह लोगों से OTP शेयर करवाता है, जिससे बैंक अकाउंट तक पहुंच मिल जाती है. वीडियो बेहद सरल अंदाज़ में दिखाता है कि कैसे ठग भरोसा जीतते हैं और एक छोटी सी गलती पूरी जमा-पूंजी पर भारी पड़ सकती है.

ट्रेंड से लिया गया आइडिया

यह रील Day 1 as a spy ट्रेंड से प्रेरित है, जो हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म धुरंधर से जुड़ा है. इस फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के किरदारों ने सोशल मीडिया पर कई ट्रेंड्स को जन्म दिया है. दिल्ली पुलिस ने इसी लोकप्रिय फॉर्मेट को अपनाकर गंभीर संदेश को मनोरंजक अंदाज़ में पेश किया.

पहले भी ट्रेंड का कर चुकी है इस्तेमाल

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली पुलिस ने धुरंधर को अपने कैंपेन में शामिल किया हो. इससे पहले इसी महीने पुलिस ने अक्षय खन्ना के वायरल डांस सीक्वेंस पर आधारित एक वीडियो के ज़रिए नशे के खिलाफ संदेश दिया था.

फिल्म की लोकप्रियता बनी पुलिस की ताकत

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी. फिल्म का म्यूजिक, खासकर Sher-e-Baloch (FA9LA) गाना, सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है. इसी लोकप्रियता का फायदा उठाकर दिल्ली पुलिस अपने संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रही है.

एंटरटेनमेंट के साथ अवेयरनेस

इन क्रिएटिव कैंपेन के ज़रिए दिल्ली पुलिस यह साफ संदेश दे रही है कि कोई भी शख्स OTP मांगता है तो सतर्क हो जाएं. फिल्मी रेफरेंस और सोशल मीडिया ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर पुलिस ने यह साबित किया है कि जागरूकता भी उसी भाषा में दी जानी चाहिए, जिसे लोग सुनना और देखना पसंद करते हैं.

