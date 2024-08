दिल्ली से गुरुग्राम तक आफत बनकर बरसी बारिश, बारिश के पानी में डूबी सड़कों का हाल बेहाल, लगा लंबा जाम

Delhi NCR Rain Viral Video: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा...इन दिनों चंद घंटे की बारिश ही काफी ही लोगों की हालत खराब करने के लिए. दिल्ली-एनसीआर से लेकर गुरुग्राम तक आफत वाली बारिश के पानी में कई जगहें डूबी-डूबी सी नजर आ रही है, जिस वजह से हालात बद से बदतर हो चले हैं. वहीं भारी बारिश के चलते हर जगह पानी-पानी है और सड़कों पर वाहनों की लंबी लाइन लगने को मजबूर है. हालात ये है कि, हद से ज्यादा लगे इस जाम के चक्कर में लोगों को अपने घर तक पहुंचने में कई घंटे लग रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस भीषण बारिश से जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो और फोटो धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, जिसमें हालात देखकर आपकी भी सांसें अटक जाएंगी. देखिए हाल ही में वायरल हुए कुछ वीडियो, जो बयां कर रहे हैं हर कहानी.

यहां देखें वीडियो

दिल्ली-एनसीआर में बीते बुधवार (31 जुलाई) को भारी बारिश हुई, जिसके कारण सबसे ज्यादा दिक्कत हुई ऑफिस वालों को जिन्हें घर लौटते वक्त अच्छी-खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ गया. इस आफत की बारिश से राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए. हालात इतने खराब हो गए कि मौसम विभाग को 'रेड' अलर्ट तक जारी करना पड़ गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, दिल्ली समेत नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भारी बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान कहीं पेड़ गिरे, तो कहीं मकान. बता दें कि, पिछले साल यानी साल 2023 में जुलाई के महीने में ऐसी बेताहाशा बारिश देखी गई थी.

#delhirain finally after 5:15 hours of driving reached Noida from Ggn ... In between this was the kalindi okhla undepass swimming pool #Shameless #politicians #bjp #aap pic.twitter.com/xB0rHP7iRc — Srivastav Ji INDIA wale (@Nawab_Unleashed) July 31, 2024

कहीं लोग मेट्रो स्टेशन के बाहर बारिश थमने का इंतजार करते दिखे, तो कहीं सड़क पर भरे बारिश के पानी में आधे डूबकर चलने को मजबूर हो गए. माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर इस वीडियो को @Nawab_Unleashed नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें पानी से लबालब अंडरपास सड़क को साफ देखा जा सकता है. वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, '#दिल्लीबारिश 5:15 घंटे की ड्राइविंग के बाद आखिरकार गुरुग्राम से नोएडा पहुंचे...इस बीच कालिंदी कुंज अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया था #शर्मनाक.'

Paper leakage outside,

water leakage inside. The recent water leakage in the Parliament lobby used by the President highlights urgent weather resilience issues in the new building, just a year after completion.

Moving Adjournment motion on this issue in Loksabha. #Parliament pic.twitter.com/kNFJ9Ld21d — Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) August 1, 2024

वीडियो @ZC_zenith नाम के अकाउंट से एक्स पर शेयर किया गया है. वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हुए यूजर ने बताया है कि, 'कुछ जरूर काम से दिल्ली गई थी. सड़कों पर पानी भरने के कारण कई घंटे लग गए ट्रैफिक में. 12.20 पर घर पहुंची.'

यह वीडियो X पर जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, वो दरअसल, @camalhotra नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 'यह नोएडा है.'

I have paid Rs. 85,230 Income Tax this A.Y. 24-25

I thank @narendramodi and @myogiadityanath for providing me with such world class facilities, which I can not get anywhere else 😏😡



Swimming Pools on roads 🏊‍♂️

Waterfalls in apartments ⛲🌊



📍Sector 62, Noida, UP pic.twitter.com/G7LDXR3LpI — Shivam (@VoiceOfSS) July 31, 2024

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल यह वीडियो @VoiceOfSS नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसमें भारी बारिश के बाद हुआ नोएडा का हाल देखा जा सकता है.

