हिमाचल के लिए अगले 6 घंटे बेहद खतरनाक , 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक यदि बहुत जरूरी न हो तो अगले 6 घंटों में इन जिलों में यात्रा करने से बचें, खासकर पहाड़ी और संवेदनशील रास्तों पर जाने से परहेज करे.

  • हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले छह घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.
  • बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहुल-स्पीति, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना जिलों में खास चेतावनी.
  • भारी बारिश से नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है.
शिमला:

हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए मौसम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है. मौसम विभाग ने अगले 6 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. जिन जिलों में यह चेतावनी जारी की गई है, उनमें बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहुल-स्पीति, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना शामिल हैं. इन सभी जिलों में विशेषकर अलग-अलग स्थानों पर अगले कुछ घंटों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है. 

हो सकता है बाढ़ का खतरा 

भारी बारिश के कारण नदियों और स्थानीय नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. इससे सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं और यातायात में भारी बाधा आ सकती है. सड़कों पर पानी भरने या भूस्खलन के कारण आवागमन मुश्किल हो सकता है. भारी बारिश के दौरान दृश्यता (विजिबिलिटी) कम हो सकती है, जिससे वाहन चलाने में दिक्कत आ सकती है. 

मौसम विभाग ने किया आगाह 

मौसम विभाग के मुताबिक यदि बहुत जरूरी न हो तो अगले 6 घंटों में इन जिलों में यात्रा करने से बचें, खासकर पहाड़ी और संवेदनशील रास्तों पर जाने से परहेज करे. घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. नदी-नालों के करीब जाने से बचें और किसी भी असामान्य स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें. आपदा प्रबंधन टीमों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी की गई किसी भी चेतावनी या सलाह का गंभीरता से पालन करें. 

