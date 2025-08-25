दिल्ली में बारिश के आसार, जानें यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

इस समय पूरे देश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं कुछ जगहों पर इसने बाढ़ और जलभराव जैसी चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए अलग-अलग अलर्ट जारी किए हैं. वहीं, मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में पिछले कुछ घंटों से बारिश लगातार हो रही है. हालांकि, बारिश की तीव्रता अधिक नहीं है और कही पर जलजमाव की स्थिति भी अभी तक सामने नहीं आई है. साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हो रही है.

#WATCH | Delhi | Rain lashes several parts of the National Capital. Visuals from Baba Kharak Singh Rd. pic.twitter.com/dNnKHbUb6L — ANI (@ANI) August 25, 2025

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. आईएमडी ने राजधानी में ‘येलो' अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आने वाले घंटों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

पंजाब में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान

पंजाब के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 25-28 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर और 29 व 30 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. वहीं 26 अगस्त तक और 29-30 अगस्त के बीच पंजाब में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है.

हरियाणा के लिए पूर्वानुमान के अनुसार, 25-26 अगस्त को कई स्थानों पर, 27-28 अगस्त को कुछ स्थानों पर और 29-30 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 25 और 26 अगस्त को हरियाणा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है.

ओडिशा के कई हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है जिसके मद्देनजर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आठ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को खराब मौसम के कारण समुद्र में जाने से बचने की चेतावनी दी है. भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को 25 अगस्त के लिए केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना का संकेत दिया गया है. क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर और कटक जिलों में सोमवार के लिए ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र

मौसम विभाग के अनुसार, 25 अगस्त को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के आसपास है और यह गंगानगर, ग्वालियर, बांदा, देहरी और निम्न दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र से होते हुए पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है.

गुजरात में 30 अगस्त तक और राजस्थान में 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में 24 अगस्त, 2025 को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है.

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 25 अगस्त के लिए दोनों राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि, 26 अगस्त से बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है और कुछ दिनों के लिए मौसम शुष्क रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 अगस्त को एक बार फिर से मौसम करवट लेगा और दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है.

बिहार के पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया समेत करीब 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. 25 अगस्त को इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है.



जिसके बाद कुछ दिनों के लिए बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं।