ये मेरी भी बहन है... सुरक्षा को लेकर डरे भाई को कैब ड्राइवर ने दिलाया भरोसा, इंटरनेट पर छाया वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली के एक कैब ड्राइवर का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक भाई अपनी बहन को रात के समय दिल्ली से गुरुग्राम जाने के लिए कैब में बैठा रहा होता है. बहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित भाई बार-बार उसे सफर के दौरान संपर्क में रहने की सलाह देता है. तभी कैब ड्राइवर की कुछ बातें पूरे माहौल को भावुक बना देती हैं. इस वायरल वीडियो को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है.
भाई की चिंता देखकर ड्राइवर ने दिलाया भरोसा
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवती कैब में बैठने वाली होती है और उसका भाई उसे रास्ते भर अपडेट देते रहने के लिए कह रहा होता है. दोनों भाई-बहन की बातचीत सुनकर कैब ड्राइवर खुद आगे आता है और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करता है.
ये मेरी भी बहन है आप परेशान ना हो
इस वीडियो को @lakshaymehta08 नाम से कैप्शन के साथ शेयर किया गया है. वीडियो के साथ दी गई जानकारी के अनुसार, ड्राइवर ने भाई से कहा कि मेरा नंबर और पता गाड़ी के बाहर लिखा है, उसकी फोटो ले लो और परेशान होने की जरूरत नहीं है ये मेरी भी बहन है. ड्राइवर की यह बात सुनकर युवती ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि परिवार को चिंता होना नेचुरल है.
A girl booked a cab at night from Delhi to Gurgaon.— Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) June 21, 2026
Her brother walked her to the cab and was asking her to keep updating him on the phone.
CAB DRIVER: Take a picture of my number and address; it's written outside the car. She is my sister too.
GIRL: Family worries. Thank you,… pic.twitter.com/aRjUJUo9cF
सोचो अपने भाई की गाड़ी में जा रही हो
इसके बाद ड्राइवर ने जो कहा, उसने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया. उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, यह तुम्हारे भाई की ही गाड़ी है. आराम से बैठो. इतना ही नहीं, उन्होंने अपना पता दिखाते हुए कहा कि किसी भी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं है. ड्राइवर ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि वह युवती को अपनी छोटी बहन की तरह सुरक्षित पहुंचाएगा. आखिर में उन्होंने कहा कि बिना टेंशन के बैठो, सोचो अपने भाई की गाड़ी में जा रही हो.
लोगों ने ड्राइवर की जमकर की तारीफ
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कैब ड्राइवर की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि आज के समय में ऐसे संवेदनशील और जिम्मेदार लोग समाज में भरोसा बनाए रखते हैं. वहीं कुछ लोगों ने इस पल को 'व्होलसम' और दिल छू लेने वाला बताया. एक यूजर ने लिखा, "Be careful girl at the end he is an Absolute Indian Hindu man so gotta be careful, they don't respect their own mother and sister." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "Good, but This shows what a condition of women safety in india during night time."
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