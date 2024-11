करोड़ों रुपये कमाने वाले दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर ने शेयर की अपनी स्ट्रगल स्टोरी, X पर हुए ट्रोल

मार्केटिंग कंपनी कैप डिजिटल चलाने वाले दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर कुशाल अरोड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी जर्नी शेयर की है. कुशाल ने पोस्ट में बताया कि, जहां दूसरे युवा उनकी उम्र में पार्टी कर रहे थे, तब वह अपनी ड्रीम लाइफ के लिए काम कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कई रात बिना सोए गुजारी, रिजेक्शन और फेल्योर झेले और अब करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. कुशाल अरोड़ा का यह पोस्ट एक्स पर वायरल हो चुका है. कुछ यूजर्स कम उम्र में तरक्की पाने के लिए तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग नए जनरेशन पर अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए कुशाल की आलोचना कर रहे हैं.

4 करोड़ है सालाना कमाई

कैप डिजिटल चलाने वाले एंटरप्रेन्योर कुशाल अरोड़ा सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और अब अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं. अपने लेटेस्ट एक्स पोस्ट में दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर ने यहां तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत और बलिदानों के बारे में बताया है. कुशाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मैं 23 साल का हूं और सालाना $5,00,000 (करीब 4 करोड़) से अधिक कमाता हूं. जब मेरी उम्र के छात्र पार्टी और मौज-मस्ती कर रहे थे तो मैं रातों की नींद हराम कर काम कर रहा था. सामाजिक कार्यक्रमों को मिस कर रहा था. रिजेक्शन और असफलताओं से जूझ रहा था, वर्क-लाइफ बैलेंस खो रहा था, लेकिन मैंने वही चुना. क्या आप अपने सपनों का जीवन बना रहे हैं?"

यहां देखें पोस्ट

I'm 23yrs old earning over $5,00,000 annually.



When students of my age were partying & chilling, I was:



- Having sleepless nights working

- Missing social events

- Dealing with failures/rejection

- Losing work-life balance



But I chose that. Are you building your dream life?