कॉफी पीने गुरुग्राम के Cafe Coffee Day पहुंचे दिल्ली के लेखक, बताया ऐसा अनुभव, अगली बार जाने से पहले सोचेंगे आप

नई दिल्ली के एक लेखक, मनोज अरोड़ा ने गुरुग्राम में कैफे कॉफी डे (CCD) आउटलेट में अपना "निराशाजनक" अनुभव साझा किया. उनकी पोस्ट, जो तब से एक्स पर वायरल हो गई है, कॉफी का आनंद लेने और अपनी किताब पर काम करने की कोशिश के दौरान उन्हें मिली निराशाजनक सर्विस का विवरण देती है.

अरोड़ा 24 नवंबर को अपनी बेटी की कैट परीक्षा पूरी होने का इंतजार करते हुए कैफे गए थे. एंट्री करते ही उन्हें वहां बुरी गंध आई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रुकने का फैसला किया. अनुभव तब और खराब हो गया जब उन्होंने एक छोटी कैप्पुचिनो का ऑर्डर दिया लेकिन उन्हें सूचित किया गया कि कर्मचारी केवल टेकअवे कप में बड़ी कॉफी ही सर्व सकते हैं. बर्तन धुले नहीं, इसलिए सिरेमिक कप में कॉफी देने से इनकार कर दिया गया, और यहां तक ​​कि एक अमेरिकानो भी इसी कारण से नहीं दी जा सकती थी.

अरोड़ा ने कहा, “आज अपनी बेटी को CAT परीक्षा के लिए छोड़ने गुड़गांव आया हूं. मेरे पास 2 घंटे थे, इसलिए मैंने कॉफी के साथ आराम करने और अपनी आगामी किताब लिखना जारी रखने के बारे में सोचा. नीचे सीसीडी आउटलेट में जाकर बैठा, जो कैट सेंटर से लगभग 5 मिनट की ड्राइव पर था. जैसे ही मैं इसमें घुसा तो हर तरफ फंगस की गंध आ रही थी. मैंने कोई शिकायत नहीं की.''

उन्होंने आगे कहा, “मैंने एक छोटी कैप्पुचिनो मांगी. कर्मचारियों ने कहा कि वे छोटी कैप्पुचिनो नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास केवल बड़े आकार के कप ही हैं. लेकिन मैं बड़ा वाला नहीं लेना चाहता था. मैंने कहा, मुझे कोई सामान ले जाना नहीं है, मैं इसे यहीं ले लूँगा. कृपया मुझे एक चीनी मिट्टी का कप दीजिए. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे सिरेमिक कप नहीं दे सकते क्योंकि पानी नहीं है और वे गंदे हैं. मैंने कहा फिर इसे जाने दो.''

