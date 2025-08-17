विज्ञापन
कर्मचारियों को बंधक बनाया और 9 लाख का सोना-नगदी पार...  गुरुग्राम में गोल्‍ड लोन कंपनी के ऑफिस में डकैती

पुलिस ने बताया कि दो गाड़ियों में सवार होकर चार लोग आए थे, जिन्होंने कंपनी में प्रवेश करने के लिए आईडी कार्ड भी दिखाया. कंपनी के अंदर प्रवेश करते ही इन बदमाशों ने सभी कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर ले लिया और बंधक बना दिया.

  • गुरुग्राम के सेक्टर-5 थाना इलाके की शीतला माता रोड पर गोल्ड लोन कंपनी में हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया.
  • चार बदमाश दो गाड़ियों में आए थे और करीब नौ लाख रुपए नकद और सोना लूट कर फरार हो गए.
  • पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी की और कंपनी समेत आसपास के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है.
नई दिल्‍ली :

हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर-5 थाना इलाके की शीतला माता रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गोल्ड लोन देने वाली कंपनी के ऑफिस में हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया. बदमाशों ने कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया. कर्मचारियों ने डकैती का विरोध करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन्हें बंदूक का बट मारकर घायल कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही सेक्टर-5 थाना पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.  

दरअसल, शीतला माता रोड पर मणप्‍पुरम गोल्ड लोन नाम से एक फाइनेंस कंपनी है. यहां शाम को कंपनी के कुछ कर्मचारी मौजूद थे. पुलिस की मानें तो दो गाड़ियों में सवार होकर चार लोग आए थे, जिन्होंने कंपनी में प्रवेश करने के लिए आईडी कार्ड भी दिखाया. कंपनी के अंदर प्रवेश करते ही इन बदमाशों ने सभी कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर ले लिया और बंधक बना दिया. कर्मचारियों ने विरोध करने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके सिर पर बंदूक का बट मारकर घायल कर दिया. असिस्टेंट मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड सहित एक अन्य कर्मचारी के घायल होने की बात सामने आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

पुलिस ने शहर में करवाई नाकाबंदी

पुलिस की मानें तो सूचना मिलते ही पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई. मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है. वहीं, पुलिस के मुताबिक, बदमाश करीब 9 लाख रुपए की नगदी और सोना लूटकर ले गए. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दो गाड़ियों में बदमाश आए थे जिनकी संख्या चार बताई जा रही है. ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि गाड़ी को लेकर पहले से ही कम से कम दो आरोपी पहले ही तैयार होंगे, जो इन चार के अलावा भी इस वारदात में शामिल हो सकते  हैं. 

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस 

पुलिस ने जल्‍द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्‍वासन दिया है. साथ ही कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी कब्जे में लिया गया है. साथ ही आसपास लगे कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. 
 

