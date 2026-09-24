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भारतीय वायुसेना की नौकरी छोड़ महिला ने चुना अलग करियर, लोगों ने पूछा तो बताया कारण

भारतीय वायुसेना में 14 साल तक नौकरी करने के बाद देहरादून की महिला ने अलग करियर चुन लिया है. जब महिला ने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने का कारण भी बताया है.

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भारतीय वायुसेना की नौकरी छोड़ महिला ने चुना अलग करियर, लोगों ने पूछा तो बताया कारण
भारतीय वायुसेना की नौकरी छोड़ महिला ने चुना अलग करियर
instagram/thefaujifounder

Viral News: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में 14 साल तक रहने के बाद एक महिला अधिकारी ने नौकरी छोड़ दी. अब उस महिला ने कपड़े की दुकान खोली है, जिसके बाद से उसकी दुकान पर आने वाले कस्टमर उससे अक्सर पूछते हैं कि एयरफोर्स (IAF) की नौकरी छोड़कर वह यहां कैसे आ गई. दुकान में लगातार कस्टमर के इस तरह के सवाल पूछने पर एयरफोर्स की अधिकारी रही महिला ने अब इंस्टाग्राम पर नौकरी छोड़ने का कारण बताया है. एयरफोर्स की पूर्व लेडी ऑफिसर का इंस्टाग्राम पर Call me Ashh (thefaujifounder) के नाम से अकाउंट है.

देहरादून में शुरू की नई जिंदगी

महिला का नाम ऐश्वर्या है और उसने भारतीय वायुसेना (Air Force) में 14 साल तक अधिकारी रही है. इसके बाद एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर महिला ने अपने होमटाउन देहरादून में नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया. महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन एयर फ़ोर्स की अपनी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी और कपड़ों का ब्रांड क्यों शुरू किया? 

ऐश्वर्या ने वीडियो में कहा कि यकीन नहीं करेंगे कि मेरे कस्टमर्स मुझसे सबसे ज्यादा कौन सा सवाल पूछते हैं, आप यहां वहां से कैसे पहुंचीं? मतलब, आप एयर फोर्स ऑफिसर से बुटीक ओनर कैसे बन गईं? 

महिला ने कहा कि एयर फोर्स छोड़ना मेरी मर्जी नहीं थी. मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर थी, इसलिए मुझे चौदह साल बाद छोड़ना ही पड़ा. सच कहूं तो यहां कोई बड़ी फाउंडर वाली कहानी नहीं है. मैं बचपन से बिजनेसवुमन बनने का सपना लेकर बड़ी नहीं हुई थी. मेरा बचपन का कोई सपना नहीं था कि एक दुकान खोलूंगी. ऐसा कोई पल भी नहीं था कि 'मुझे हमेशा से पता था कि फैशन ही मेरा पैशन है'. 

VIDEO में बताया, क्यों छोड़ी नौकरी

एयरफोर्स की पूर्व अधिकारी ने कहा कि ये बहुत ही सिंपल बात थी, जो मुझे समझ आई कि मैं अपने बच्चों के करीब रहना चाहती थी. मेरे माता-पिता भी अब बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है. मैं थोड़ा रुकना चाहती थी और उन लोगों के लिए मौजूद रहना चाहती थी जिनसे मैं प्यार करती हूं. मेरा घर तो सच में दुकान से सिर्फ 100 मीटर दूर है. तो मैंने सोचा अगर कुछ बनाना ही है, तो यहीं क्यों न बनाऊं?

मेरे अंदर हमेशा से थोड़ी क्रिएटिविटी रही है और सच कहूं तो, किस महिला को कपड़े पसंद नहीं होते? तो कपड़ों का काम मुझे ऐसा लगा जिससे मैं सच में जुड़ सकती हूं और साथ ही ये एक मैनेज किया जा सकने वाला रिस्क भी था और बस यही बात है. मैं सिर्फ एक माँ हूँ जो अपने बच्चों के आस-पास रहना चाहती थी, जो बस थोड़ा धीमा होना चाहती थी.

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