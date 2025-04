बेटा गेम खेलता है, लेकिन क्लास का टॉपर है...बेटे की गेमिंग स्किल पर पिता की पोस्ट हुई वायरल, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

Assam Man Praises His Son Gaming Skills Video: डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश को लेकर बहस नई नहीं है, लेकिन असम के एक पिता ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. असम के रहने वाले पगन (Pagan) नाम के व्यक्ति ने अपने बेटे की गेमिंग स्किल्स और क्लास में टॉपर होने की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शेयर की, जो अब वायरल हो चुकी है.

बेटे के गेमिंग जुनून को दिए पंख (Father supports son to play online games)

पगन ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनका छोटा बेटा लैपटॉप पर तेजी से वीडियो गेम खेलता दिख रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान गेमिंग पर नहीं, बल्कि उस सोच पर गया जो इस पोस्ट के साथ सामने आई. उन्होंने लिखा, 'मेरा बेटा इतनी तेजी से टाइप करता है कि मेरी आंखें फॉलो नहीं कर पातीं. मेरी पत्नी और मैंने यह निर्णय लिया कि हम अपने बच्चों को कभी सीमित नहीं करेंगे. जब उन्होंने गेमिंग में रुचि दिखाई, तो हमने उन्हें प्रोत्साहित किया.'

My younger son Sidharth. He types faster then my eyes can see 😂



My wife and me, made a decision, that we will never limit our sons. No matter what.



When they went into gaming we encouraged them.



Siddharth is a topper in his class. His teachers and his classmates love him.… pic.twitter.com/JD8959Ol9V