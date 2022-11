Google में नौकरी पाने के लिए शख्स ने क्रिएटिव तरीके से डिजाइन किया Resume

Creative Resume For A Job At Google: नौकरियों के लिए आवेदन (While applying for jobs) करते समय, रिज्यूमे (resume) को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों (important documents) में से एक माना जाता है, जो एम्प्लॉयर को कैंडडेट की वर्क प्रोफाइल (work profile) को दिखलाता है. नौकरी चाहने वालों को अक्सर कहा जाता है कि, वे अपनी योग्यता (qualifications) को रिज्यूमे पर इस तरह से पेश करें, जो उन्हें बाकी आवेदकों से अलग दिखा सके और इंटरव्यू स्टेज (interview stage) तक पहुंचने में उनकी मदद करें. हाल ही में एक शख्स ने जॉब पाने के लिए रिज्यूमे को इतने क्रिएटिव तरीके से डिजाइन (man designed a resume) किया, जिसके चलते आज वो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.