रेल मंत्रालय की इस कंपनी में नौकरी का बड़ा मौका, योग्यता, सैलरी और आवेदन की अंतिम तारीख यहां

RITES Recruitment 2025 : रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम आरआईटीईएस लिमिटेड ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 30 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है. जो उम्मीदवार इस पद के लिए इच्छुक हैं वो 23 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rites.com/career पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस पद के लिए प्रवेश पत्र 26 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित होगी.
शैक्षणिक योग्यता
इस पद के उम्मीदवारों के पाद सिविल इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा होना आवश्यक है. सामान्य और EWUS वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. वहीं, आरक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है. साथ इस पद के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है.
यह अनुभव पीएससी स्लीपर प्लांट (प्रोडक्शन, मटेरियल टेस्टिंग, क्वालिटी एंश्योरेंस/कंट्रोल) या आरसीसी कंस्ट्रेक्शन वर्क्स में होना जरूरी है.
वहीं, डिप्लोमा एआईसीटीई/बीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से होना जरूरी है.
वैकेंसी डिटेल्स
30 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 15, EWUS के लिए 3 और ओबीसी (नॉन क्रिमी लेयर) के लिए 5, एससी के लिए 4 पद आरक्षित हैं.
कितनी है सैलरी
इस पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रति माह 29735 रूपये मिलेगा.
इस पद के लिए आवेदन शुल्क ओबीसी वर्ग के लिए 300 रूपये टैक्स के साथ, जबकि EWUS, SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 100 रुपये प्लस टैक्स सुनिश्चित किया गया है.
परीक्षा पैटर्न क्या होगा
- लिखित परीक्षा 125 ऑब्जेक्टिव प्रश्न (हर प्रश्न 1 अंक का होगा)
- यह परीक्षा ढाई घंटे की होगी.
- पास होने के लिए इस परीक्षा में सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग को 45 प्रतिशत चाहिए.
- लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस का टेस्ट होगा. जो उम्मीदवार इसमें पास होंगे उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी.
