रेल मंत्रालय की इस कंपनी में नौकरी का बड़ा मौका, योग्यता, सैलरी और आवेदन की अंतिम तारीख यहां

RITES Recruitment 2025 : रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम आरआईटीईएस लिमिटेड ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 30 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है. जो उम्मीदवार इस पद के लिए इच्छुक हैं वो 23 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rites.com/career पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस पद के लिए प्रवेश पत्र 26 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित होगी.

Up police में 4543 पदों पर निकली बंपर भर्ती, जान लीजिए Exam Pattern से लेकर सेलेक्शन प्रोसेस

शैक्षणिक योग्यता

इस पद के उम्मीदवारों के पाद सिविल इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा होना आवश्यक है. सामान्य और EWUS वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. वहीं, आरक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है. साथ इस पद के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है.

यह अनुभव पीएससी स्लीपर प्लांट (प्रोडक्शन, मटेरियल टेस्टिंग, क्वालिटी एंश्योरेंस/कंट्रोल) या आरसीसी कंस्ट्रेक्शन वर्क्स में होना जरूरी है.

वहीं, डिप्लोमा एआईसीटीई/बीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से होना जरूरी है.

वैकेंसी डिटेल्स

30 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 15, EWUS के लिए 3 और ओबीसी (नॉन क्रिमी लेयर) के लिए 5, एससी के लिए 4 पद आरक्षित हैं.

कितनी है सैलरी

इस पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रति माह 29735 रूपये मिलेगा.

इस पद के लिए आवेदन शुल्क ओबीसी वर्ग के लिए 300 रूपये टैक्स के साथ, जबकि EWUS, SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 100 रुपये प्लस टैक्स सुनिश्चित किया गया है.

परीक्षा पैटर्न क्या होगा