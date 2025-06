टाइगर के झुंड में फंसा सारस, काफी देर तक हिम्मत से सामना करता रहा पक्षी, Video को आखिर तक देख रह जाएंगे हैरान

चीन से टाइगर के झुंड का एक बेहद डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद किसी की भी जान हलक में आ सकती है. वीडियो में टाइगर का झुंड और उनके बीच फंसा एक सारस नजर आ रहा है. इस वीडियो को दिल थामकर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ ऐसा हुआ है, जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है. टाइगर के झुंड में फंसा यह सारस खुद को कैसे बचाने की कोशिश करता है और कैसे इन सभी से लड़ता है और आखिर में क्या होता है आइए जानते हैं.



लड़खड़ाता रहा सारस (Tiger attack an injured crane)



चीन से आया यह वीडियो शुरुआत में देखने में बहुत नॉर्मल है, लेकिन धीरे-धीरे इस वीडियो का माहौल बिगड़ने लगता है. दरअसल, टाइगर के झुंड में लड़खड़ाता पहुंचा यह सारस अपनी जान बचाने के लिए इन खौफनाक जानवरों के सामने डटा रहता है. टाइगर जैसे-जैसे इसके पास आते हैं यह उड़कर भागने की कोशिश करता है. इसके बाद सारस इन टाइगर पर डिफेंस हमला भी करता है, लेकिन तभी एक टाइगर इसपर अपनी पकड़ बना लेता है और एक दम से सभी टाइगर इसे खाने के लिए टूट पड़ते हैं. आखिर में टाइगर का झुंड सारस को नोच-नोच कर खा गया. यह वीडियो देखने में बहुत मार्मिक है.



A crane flew into a tiger enclosure in China… And instantly regretted its life choices.pic.twitter.com/0R8IhDilwr