भारी बारिश के बाद बाढ़ में फंसी कार की छत पर 2 घंटे बैठा रहा कपल, वायरल हुआ रेस्क्यू Video

गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है, रविवार को साबरकांठा जिले में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी नदी में बह जाने के बाद अपनी डूबी हुई कार के ऊपर दो घंटे तक फंसे रहे. लेकिन जिस चीज ने इंटरनेट का ध्यान खींचा, वह था भीषण बाढ़ के बीच अपनी कार की छत बड़े ही आराम से बैठा ये जोड़ा.

वायरल हो रहे वीडियो में शख्स अपने मोबाइल फोन से कॉल करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि महिला डूबी हुई कार में शांत बैठी है, जिसमें केवल छत दिखाई दे रही है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, बचाव दल उस स्थान पर पहुंचता है और जोड़े को बचाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, करोल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जोड़े की कार 1.5 किमी दूर बह गई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि शक्तिशाली धाराओं के कारण शुरुआती बचाव प्रयास विफल हो गए. अग्निशमन अधिकारी कमल पटेल ने बताया, "एक नाव के साथ एक बचाव दल अपने रास्ते पर था, जब हम उन्हें सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे." वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स हैंडल ने लिखा, “वे बहुत शांत हैं. गुजरात के साबरकांठा से एक बचाव अभियान.”

Video यहां देखें:

They are too relaxed... ????



A rescue operation from Sabarkantha, Gujarat. pic.twitter.com/pvEP8HUJlP