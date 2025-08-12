गली में खेल रहे बच्चे की जान बचाने के लिए कुत्ते ने सुपरहीरो की तरह लगाई छलांग, बचाई मासूम की जान

German Shepherd saves child: कभी-कभी असली हीरो फिल्मों में नहीं, हमारी गलियों में मिल जाते हैं. फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके पास न केप होती है, न मास्क...बस चार मजबूत पैर और दिल में अटूट वफादारी. यही कहानी है एक जर्मन शेफर्ड की, जिसने न सिर्फ अपने मालिक के घर की रखवाली की, बल्कि गली में खेल रहे बच्चों की जान भी बचा ली. सोशल मीडिया पर लोग इसे 'गली का सुपरहीरो' कहकर सलाम कर रहे हैं.

खतरे के बीच छलांग लगाने वाला हीरो (stray dog attack rescue)

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि गली में 3-4 छोटे बच्चे खेलते-खेलते जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता उनमें से सबसे छोटे बच्चे पर झपटता है. बच्चा डर से पीछे हट भी नहीं पाता कि घर के भीतर से झांक रहे जर्मन शेफर्ड की नजर उस पर पड़ती है. पल भर में उसका 'सिक्योरिटी मोड' ऑन हो जाता है और वह गेट फांदकर सीधा सड़क पर कूद जाता है.

एक्शन फिल्म जैसी एंट्री (CCTV viral video dog hero)

वीडियो में जर्मन शेफर्ड की एंट्री किसी एक्शन फिल्म के हीरो जैसी लगती है. वह हमलावर कुत्ते की तरफ इतनी रफ्तार से दौड़ता है कि वह तुरंत भाग खड़ा होता है. बच्चा सुरक्षित अपने दोस्तों के साथ घर की ओर भाग जाता है और जर्मन शेफर्ड भी संतोष से अपने आंगन लौट आता है.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार (viral dog video)

यह वीडियो एक्स (Twitter) पर @gharkekalesh अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक लाखों व्यूज़ बटोर चुका है. एक यूजर ने लिखा, कुत्ते वाकई वफादार होते हैं, सही वक्त पर जान बचा लेते हैं. दूसरे ने मजाक में कहा, लगता है कुत्ता बच्चा बचाने नहीं, दूसरे कुत्ते को भगाने कूदा था. तीसरे यूजर ने लिखा, चाहे अनजाने में ही सही, इस जर्मन शेफर्ड ने सुपरहीरो वाली ड्यूटी निभा दी.

दिल छू लेने वाली बहादुरी (German Shepherd viral video)

ये कहानी याद दिलाती है कि पालतू जानवर सिर्फ साथी नहीं होते, बल्कि समय आने पर असली हीरो बनकर सामने आ सकते हैं. इस जर्मन शेफर्ड की फुर्ती और हिम्मत ने एक मासूम की जिंदगी बदल दी.

