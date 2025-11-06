विज्ञापन
100 साल पुराने घर की कालीन हटाते ही कपल के उड़ गए होश, हाथ लगी ऐसी चीज खुशी से झूम उठे

Hidden Jackpot In Old House: एक कपल ने करीब 100 साल पुराना घर खरीदा था, लेकिन साफ-सफाई के दौरान कपल को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा. इस अनोखे खजाने ने उनकी खुशी और घर दोनों को चमका दिया.

100 साल पुराने घर की कालीन हटाते ही कपल के उड़ गए होश, हाथ लगी ऐसी चीज खुशी से झूम उठे
100 साल पुराना घर बना 'जैकपॉट', कालीन के नीचे मिला ऐसा सरप्राइज, देख लोगों ने कहा- वाह किस्मत हो तो ऐसी

Couple Ne Kharida 100 Sal Puran Ghar: सोचिए, आपने एक पुराना घर खरीदा हो और उसमें ऐसा खजाना मिल जाए, जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो. इंग्लैंड के लेस्टर (Leicester) शहर में रहने वाले एक कपल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. सैम फ्रिथ (Sam Frith) और बेका ग्रेस (Becca Grace) नाम के इस कपल ने करीब 100 साल पुराना घर खरीदा, और जब उन्होंने उसकी मरम्मत शुरू की, तो उन्हें मिला एक ऐसा सरप्राइज जो उनके लिए किसी सपने जैसा था.

कालीन हटाई तो खुला राज (100 Year Old House Treasure)

जब कपल ने घर की पुरानी कालीन (old carpet) हटाने का काम शुरू किया, तो नीचे से झलक मिली एक शानदार लकड़ी के फर्श (wooden floor) की. यह कोई आम फर्श नहीं था, बल्कि हेरिंगबोन (Herringbone pattern) डिजाइन में बना हुआ था. वही पैटर्न जो आजकल के लक्जरी इंटीरियर (luxury interiors) में लाखों में बिकता है.

सालों पुरानी लेकिन एकदम नई जैसी (Purane Ghar Ne Kiya Maalamal)

चौंकाने वाली बात ये रही कि फर्श बिल्कुल नया जैसा सुरक्षित था. सालों तक कालीन और परतों के नीचे छिपी रहने के कारण उस पर समय का कोई असर नहीं पड़ा. सैम और बेका ने बताया कि जब उन्होंने उसे देखा, तो उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने जैकपॉट जीत लिया हो.

लाखों की बचत (Hidden Treasure Under Carpet)

अगर कपल यही फर्श दोबारा बनवाते, तो उन्हें करीब 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करना पड़ता, लेकिन अब यह नेचुरल फाइंड उनके घर को न सिर्फ खूबसूरत बना गया, बल्कि बड़ी बचत (saving) भी करवा दी. उन्होंने कहा, 'हमें रेनोवेशन का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन ये खोज हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम बन गई.' अब यह पूरी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल (viral) हो रही है. लोग इसे 'Hidden Treasure of Home' और 'Wooden Floor Jackpot' कहकर शेयर कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो इसे 'Lucky Find of the Year' तक बता दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

