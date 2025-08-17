100 साल पुराने घर को रेनोवेट करवा रहा था शख्स, दीवार में छिपी दिखी ऐसी रहस्यमयी चीज, देख मालिक के उड़े होश

100 year old house discovery: पुराने घरों की खासियत यही होती है कि, वे अक्सर अपने भीतर कोई न कोई रहस्य समेटे रहते हैं. कभी पुरानी चीज़ें, तो कभी आर्किटेक्चरल फीचर...जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हैरान करने वाले होते हैं. अमेरिका के बोस्टन (मैसाचुसेट्स) शहर में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां एक शख्स को अपने 100 साल पुराने घर की दीवारों के भीतर छिपे पॉकेट डोर मिले.

मालिक ने ऐसे पकड़ा सुराग (old house architectural secrets)

इस घर के 33 वर्षीय मालिक, Reddit यूज़र u/Drunk__Goku ने बताया कि, उन्हें दीवारों की असामान्य चौड़ाई देखकर शक हुआ. उन्होंने स्थानीय लाइब्रेरी से घर का पुराना फ्लोर प्लान देखा, जिसमें पॉकेट डोर दिखाए गए थे. दिलचस्प बात यह थी कि बेसमेंट में हटाए गए पुराने दरवाज़े तो रखे थे, लेकिन ये दरवाज़े वहां नहीं मिले. उन्हें यकीन हुआ कि ये दीवार में छिपे होंगे. जब उन्होंने दीवार को तोड़ा, तो वहां से शानदार लकड़ी के डबल पॉकेट डोर सामने आए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई खोज (Boston hidden pocket door)

मालिक ने तस्वीरों समेत यह खोज Reddit पर साझा की. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों दरवाज़े दीवारों में सलीके से फिट किए गए थे. यह पोस्ट वायरल हो गई और 2,700 से अधिक अपवोट्स मिल गए. हजारों लोगों ने कमेंट्स में इसे 'जैकपॉट' कहा. किसी ने लिखा, यह वाकई खूबसूरत है, तो किसी ने कहा, क्या किस्मत है आपकी.

छिपी हुई खूबसूरती पर बहस (100 year old house renovation)

कई यूज़र्स ने दरवाज़ों की बारीक कारीगरी और उनकी सुंदरता की तारीफ की. कुछ ने मजाकिया लहजे में कहा कि, अब वे भी अपने घर की दीवारें तोड़कर देखना चाहते हैं कि कहीं अंदर कुछ छिपा तो नहीं. वहीं एक यूज़र ने लिखा, कई बार मॉडर्न बनाने के चक्कर में लोग घर की असली खूबसूरती छुपा देते हैं. दरअसल, 19वीं और 20वीं शताब्दी में पॉकेट डोर बेहद लोकप्रिय थे. ये दरवाज़े दीवार के भीतर स्लाइड होकर जगह बचाते थे और कमरे को शानदार लुक देते थे. समय के साथ इन्हें ढककर मॉडर्न दरवाज़ों से बदल दिया गया, लेकिन इस खोज ने लोगों को एक बार फिर पुराने डिज़ाइन की खूबसूरती याद दिला दी.

