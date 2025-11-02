विज्ञापन

डायना पेंटी मना रही हैं 40वां बर्थडे, देखें उनके 100 साल पुराने घर की झलक, फराह खान ने दिखाया था एक-एक कोना

डायना पेंटी 2 नवंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर हम आपको उनके 100 साल पुराने घर की झलक दिखाने वाले हैं. 

नई दिल्ली:

डायना पेंटी बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्रियों में से एक हैं. डायना ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. 2005 में जब उन्होंने रैंप पर कदम रखा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़की आगे चलकर बॉलीवुड की स्टाइल और क्लास की पहचान बन जाएगी. डायना सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं हैं. वह बोल्ड सोच और बेबाक विचारों के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में उनके एक बयान ने खूब सुर्खियां बटोरीं, जब फराह खान के व्लॉग में उन्होंने अपने 100 साल पुराने घर की झलक दिखाई. व्लॉग में डायना ने फराह खान को बताया कि यह दो मंजिंला घर कभी उनके परदादा का था और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसे प्यार से संजोकर रखा है. 

घर की बात करें तो लकड़ी के फर्नीचर और भव्य दरवाजों से लेकर छतों और बरामदे तक की गई कारिगरी हर कोने में 100 साल पुरानी कहानी बयां करता है.  इस घर ने फैंस का ध्यान खींचा और वह तारीफ करते हुए नजर आए. यूजर्स ने कहा, आपकी तरह आपका घर भी बेहद खूबसूरत है. 

घर के अलावा हाल ही में डायना का एक बयान भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में चल रहे उम्र को लेकर भेदभाव पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि 60 साल के एक्टर्स आज भी हीरो बन रहे हैं, लेकिन 30 की एक्ट्रेस को मां के रोल ऑफर होने लगते हैं. आखिर ऐसा क्यों? डायना ने साफ कहा कि एक एक्ट्रेस को सिर्फ उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी कला और परफॉर्मेंस से पहचाना जाना चाहिए. उन्होंने बड़ी सहजता से इंडस्ट्री की पुरुषवादी सोच पर अपनी बात रखी.

बता दें कि डायना पेंटी का जन्म 2 नवंबर 1985 को मुंबई में एक पारसी पिता और कोंकणी ईसाई मां के घर हुआ. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट एग्नेस हाई स्कूल, मुंबई से पूरी की और सेंट जेवियर्स कॉलेज से मास मीडिया में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. करियर की बात करें तो डायना की पहली फिल्म 'कॉकटेल' थी, जिसमें वो सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आईं. उनकी मासूमियत और सादगी भरे किरदार 'मीरा' ने दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 

दिलचस्प बात यह है कि डायना 'रॉकस्टार' से डेब्यू करने वाली थीं, लेकिन बाद में उनकी जगह नरगिस फाखरी को ले लिया गया. हालांकि, 'कॉकटेल' के जरिए उन्होंने फिल्मी करियर की शानदार शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने 'हैप्पी भाग जाएगी', 'परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोखरण', 'शिद्दत' और 'अद्भुत' जैसी फिल्मों में एक्टिंग का जलवा दिखाया. हर फिल्म में उनका लुक, स्टाइल और अभिनय अलग अंदाज में नजर आया. हाल ही में डायना वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' में दिखीं, जिसमें तमन्ना भाटिया के साथ उनकी शानदार दोस्ती और पार्टनरशिप देखने को मिली. 

