ऑस्ट्रेलिया में 12 घंटे Uber चलाकर कितने पैसे बनते हैं? वायरल वीडियो में इंटरनेट यूजर्स को पता चली सच्चाई

Australia Cab Driving Earnings: अक्सर लोगों को लगता है कि विदेश, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टैक्सी चलाना कमाई का सबसे आसान जरिया है, लेकिन क्या वाकई हकीकत इतनी सुनहरी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया में 12 घंटे Uber टैक्सी चलाने की कमाई बताई. आइए जानते हैं कि दिनभर की मेहनत के बाद उस शख्स की जेब में आखिर कितने पैसे आए और क्या सही में कैब चलाना विदेशों में कमाई का बेहद आसान जरिया है…

दिखाई असली हकीकत

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले भारतीय कंटेंट क्रिएटर तुषार बरेजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाने की असली हकीकत दिखाई. इस वीडियो में तुषार ने 12 घंटे तक उबर चलाने के दौरान आने वाली चुनौतियों से लेकर होने वाली कमाई तक, हर पहलू को बिना किसी फिल्टर के बताया. उनका यह वीडियो आजकल इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

कितना फायदेमंद है उबर चलाना

तुषार बताते हैं कि 'यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन मैंने यह चैलेंज इसलिए किया ताकि लोगों को पूरे दिन UberX चलाने की सच्ची और बिना किसी फिल्टर वाली तस्वीर दिखा सकूं. अगर आपने कभी सोचा है कि उबर चलाना फायदेमंद है या नहीं, तो यह वीडियो उसी का जवाब है'. वीडियो में तुषार आगे बताते हैं कि चैलेंज वाले दिन वह सुबह 4 बजे उठे थे और रात में उन्हें बिल्कुल भी सही से नींद नहीं आई थी. सुबह उठने के बाद अच्छी राइड मिलने की उम्मीद में वह सिटी की ओर गाड़ी लेकर चले गए.

एयरपोर्ट की राइड से हुई शुरुआत

तुषार बरेजा ने अपने दिन की शुरुआत एयरपोर्ट की एक राइड से की, जिससे उन्हें 47 डॉलर की कमाई हुई. उन्होंने बताया कि अच्छी और ज्यादा कमाई वाली राइड मिलना आसान नहीं था और पूरे दिन का काम काफी मेहनत‑भरा रहा. सुबह करीब 7 बजे तक उनकी कमाई लगभग 100 डॉलर हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कार में पेट्रोल भरवाना पड़ा.

10 घंटे की कमाई

हालांकि तुषार ने 12 घंटे का चैलेंज पूरा करने का इरादा किया था, लेकिन थकावट और आराम की जरूरत के कारण उन्हें 10 घंटे बाद ही ड्राइविंग रोकनी पड़ी. इसके बावजूद, उन्होंने कुल 330 डॉलर की कमाई की, जो भारतीय रुपये में करीब 30,000 रुपये के आसपास बैठती है.

5 मिलियन से ज्यादा व्यूज

इंस्टाग्राम पर तुषार बरेजा ने अपने इस वीडियो को @tusharbareja23 नाम के हैंडल से शेयर किया है, जिसपर अभी तक 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए हैं. इसके अलावा लोग कमेंट सेक्शन में अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.