70 की उम्र में शुरू की व्लॉगिंग, दादाजी के पहले ही व्लॉग ने जीता करोड़ों का दिल, मिले इतने मिलियन व्यूज, आपने देखा क्या

70 years Old Man First Vlog: कहते हैं कि अगर मन में कुछ नया करने का जज्बा हो, तो उम्र की दीवारें कभी आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकतीं. सोशल मीडिया की इस भागती-दौड़ती दुनिया में, जहां हर कोई लाइक्स और व्यूज के पीछे भाग रहा है, वहीं 70 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी सादगी से करोड़ों दिलों को जीत लिया. उन्होंने अपने पहले व्लॉग से ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. आइए जानते हैं आखिर इस व्लॉग में ऐसा क्या था जिसने रातों-रात दादाजी को वायरल कर दिया और हर कोई इनकी मासूमियत का मुरीद हो गया.

70 साल की उम्र में पहला व्लॉग

अपने पहले वीडियो में दादा जी ने बहुत ही सादगी भरा परिचय दिया. उन्होंने कहा, '70 साल की उम्र में अपना पहला व्लॉग बना रहा हूं. मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है. मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं. मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी समय बिताने के लिए मैं यह कोशिश कर रहा हूं. उम्मीद है आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आएगा, जिससे मुझे आगे भी यह काम जारी रखने की प्रेरणा मिल सके'.

सादगी भरे अंदाज ने जीता लोगों का दिल

दरअसल, दादा जी ने रिटायरमेंट के बाद खुद को व्यस्त और सक्रिय रखने के उद्देश्य से व्लॉगिंग शुरू की. उनका यह वीडियो लोगों को इसलिए खास लगा, क्योंकि इसमें दादाजी का उम्र की सीमाओं को तोड़कर कुछ नया सीखने और करने का आत्मविश्वास साफ झलकता है. उनका सादगी भरा अंदाज और सीखने की इच्छा इंटरनेट यूजर्स के लिए प्रेरणादायक साबित हुई, जिसने यह संदेश दिया कि उम्र चाहे जो भी हो, नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है.

आप भी देखिए ये वीडियो

3 करोड़ से ज्यादा व्यूज

इंस्टाग्राम पर इस व्लॉग को @instauncle_9 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि अभी तक इस व्लॉग को 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट्स में यूजर्स खूब प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा 'बधाई , शुरू करना जंग लड़ने जितना कठिन है आप इस उम्र में कर पाए आप बधाई के पात्र है. आप प्रेरणा हैं, साधुवाद', दूसरे यूजर ने लिखा 'बहुत अच्छे दादा जी', एक अन्य यूजर ने लिखा 'फुल सपोर्ट काका'.