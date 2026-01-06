विज्ञापन
दिल्ली में 100 रुपए में सिर्फ 2 गोलगप्पे, खाते ही क्यों लगा 440 वोल्ट का झटका?

दिल्ली के एक स्ट्रीट फूड वेंडर के 2 गोलगप्पे 100 रुपये में बिकने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जानिए क्यों मचा है सोशल मीडिया पर हंगामा? गोलगप्पे की कीमत सुनकर हर कोई शॉक्ड है और सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या होगा इस गोलगप्पे में...

दिल्ली का ये ठेले वाला ऐसा क्या खिला रहा है?

गोलगप्पे (Golgappa), जिन्हें कहीं पानीपुरी तो कहीं पुचका कहा जाता है, भारत की सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड डिश में से एक हैं. कुरकुरी पुरी, चटपटा पानी, मसालेदार आलू और एक ही बार में फूटता स्वाद और वो भी आमतौर पर बेहद सस्ती कीमत में. लेकिन दिल्ली से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है, जहां सिर्फ दो गोलगप्पों की कीमत 100 रुपये बताई जा रही है.

वीडियो में क्या है खास?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक फूड इन्फ्लुएंसर दिल्ली के एक स्ट्रीट फूड वेंडर से सवाल करता है कि आखिर दो गोलगप्पों के 100 रुपये क्यों. इस पर दुकानदार ज्यादा सफाई देने के बजाय सिर्फ इतना कहता है - एक बार खा कर तो देखो, मज़ा आ जाएगा... इसके बाद कैमरा गोलगप्पों की तैयारी पर जाता है. दुकानदार फॉयल प्लेट पर दो गोलगप्पे रखता है, उंगलियों से उन्हें हल्का तोड़कर बड़ा करता है. फिर उबले आलू का टुकड़ा डालता है. इसके बाद हरी मिर्च, धनिया और मूली जैसी सब्जियों का खास मिश्रण भरता है.

इतना ही नहीं, वह दोनों गोलगप्पों में मसालेदार और कुरकुरे टुकड़े भरता है, फिर गाढ़ी हरी चटनी और ऊपर से लाल इमली की चटनी डालता है. हर स्टेप में वह भरावन को संतुलित करता दिखता है, मानो स्वाद की कोई कमी न रह जाए.

100 रुपये के दो गोलगप्पे, लोगों को क्यों लगा अजीब?

आमतौर पर गोलगप्पे तेजी से बनने और कम कीमत में मिलने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में सिर्फ दो गोलगप्पों पर इतना वक्त और 100 रुपये की कीमत, कई लोगों को अजीब लगी. किसी को यह जरूरत से ज्यादा महंगा लगा, तो कुछ लोगों को यह एक नया और प्रीमियम अनुभव लगा.

इंटरनेट पर छिड़ी बहस

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने मजाक में लिखा, फ्यूचर में आ गया. दूसरे ने कहा, मेरी सैलरी 30 तारीख को आएगी, तब जरूर खाऊंगा, अभी बजट टाइट है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि स्ट्रीट फूड इतना महंगा होना ही नहीं चाहिए, जबकि कुछ ने दुकानदार का समर्थन करते हुए कहा कि अच्छी सामग्री, मेहनत और खास स्वाद की कीमत तो होती ही है. कुछ यूजर्स ने तो यह भी माना कि कीमत ज्यादा है, फिर भी जिज्ञासा इतनी है कि एक बार चखकर जरूर देखेंगे.

क्या वाकई दो गोलगप्पे 100 रुपये के लायक हो सकते हैं, या यह सिर्फ वायरल होने का तरीका है? जवाब तो वही जान पाएगा, जो दुकानदार की बात मानकर कहे - एक बार खा कर तो देखो.

Golgappa Viral Video, Rs 100 Golgappa, Delhi Street Food
