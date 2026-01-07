नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ऐसा अनुशासन, जाम से निकल रही उत्तर भारतीय लड़की ने क्या दिखाया

Northeast India discipline : उत्तर-पूर्वी भारत की सड़कें और वहां का शहरी अनुशासन अक्सर चर्चा में आता है. हाल ही में एक वायरल वीडियो में एक लड़की ने यहां के लेन डिसिप्लिन और पैदल यात्रियों के प्रति सम्मान की तारीफ की है. वीडियो में दिखाया गया है कि यहां लंबा जाम लगा है, लेकिन कोई भी गाड़ी ओवरटेक करने की हिम्मत नहीं करता. सभी गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं, पैदल चलने वालों के लिए साफ वॉकवे बनी हुई है और लोग उस पर चलते हुए दिखाई देते हैं. हर कोई अपने आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखता है. ये है असली 'सिविक शान' जो सिर्फ नियम नहीं, बल्कि दिल से निभाई जाती है.

उत्तर-पूर्व में अनुशासन का राज (Discipline in Northeast India)

सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति में नागरिक भावना गहराई से रची-बसी है. नॉर्थ ईस्ट के लोगों में अपने शहर और पर्यावरण के प्रति सम्मान साफ झलकता है. साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और जाम में भी धैर्य और संयम बनाए रखते हैं.

"Why is North-East India different?" ❣️



People here actually follow lane discipline, respect pedestrian paths instead of blocking them and keep their surroundings clean. It's not just about rules, but also civic sense. pic.twitter.com/wq1B7lQbL1 — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) January 6, 2026

शहरी सभ्यता और सामाजिक जागरूकता (Urban Civility and Social Awareness)

कई रिसर्च और लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी राज्यों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है. यहां के लोग सामूहिक रूप से अपनी जगह को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का प्रयास करते हैं. यही वजह है कि जब भारी ट्रैफिक होता है, तब भी लोग बिना धक्का-मुक्की के लाइन में खड़े रहते हैं.

भारत के बाकी हिस्सों में जहां ट्रैफिक जाम में धक्कामुक्की और नियमों की अनदेखी आम है, वहां उत्तर-पूर्व की ये मिसाल हमें सीख देती है कि अनुशासन और सामाजिक जागरूकता से शहर कितने बेहतर और शांतिपूर्ण बन सकते हैं. यह सिर्फ सड़क नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक नागरिक की जिम्मेदारी और सोच का प्रतीक है.

