विज्ञापन
विशेष लिंक

नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ऐसा अनुशासन, जाम से निकल रही उत्तर भारतीय लड़की ने क्या दिखाया

उत्तर-पूर्वी भारत में ट्रैफिक जाम के बावजूद लोगों का अनुशासन और पैदल यात्रियों का सम्मान देखते ही बनता है. यहां कोई ओवरटेक नहीं करता, गाड़ियां लाइन में रहती हैं और साफ-सफाई का खास ख्याल रखा जाता है. यह सिर्फ नियम पालन नहीं, बल्कि गहरी नागरिक भावना की मिसाल है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ऐसा अनुशासन, जाम से निकल रही उत्तर भारतीय लड़की ने क्या दिखाया
नॉर्थ ईस्ट का अनोखा अनुशासन और शहरी सभ्यता बनी मिसाल, जानिए क्यों है उत्तर-पूर्व अलग?

Northeast India discipline : उत्तर-पूर्वी भारत की सड़कें और वहां का शहरी अनुशासन अक्सर चर्चा में आता है. हाल ही में एक वायरल वीडियो में एक लड़की ने यहां के लेन डिसिप्लिन और पैदल यात्रियों के प्रति सम्मान की तारीफ की है. वीडियो में दिखाया गया है कि यहां लंबा जाम लगा है, लेकिन कोई भी गाड़ी ओवरटेक करने की हिम्मत नहीं करता. सभी गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं, पैदल चलने वालों के लिए साफ वॉकवे बनी हुई है और लोग उस पर चलते हुए दिखाई देते हैं. हर कोई अपने आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखता है. ये है असली 'सिविक शान' जो सिर्फ नियम नहीं, बल्कि दिल से निभाई जाती है.

उत्तर-पूर्व में अनुशासन का राज (Discipline in Northeast India)

सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति में नागरिक भावना गहराई से रची-बसी है. नॉर्थ ईस्ट के लोगों में अपने शहर और पर्यावरण के प्रति सम्मान साफ झलकता है. साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और जाम में भी धैर्य और संयम बनाए रखते हैं.

शहरी सभ्यता और सामाजिक जागरूकता (Urban Civility and Social Awareness)

कई रिसर्च और लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी राज्यों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है. यहां के लोग सामूहिक रूप से अपनी जगह को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का प्रयास करते हैं. यही वजह है कि जब भारी ट्रैफिक होता है, तब भी लोग बिना धक्का-मुक्की के लाइन में खड़े रहते हैं.

उत्तर-पूर्व भारत ट्रैफिक डिसिप्लिन (civic sense India)

भारत के बाकी हिस्सों में जहां ट्रैफिक जाम में धक्कामुक्की और नियमों की अनदेखी आम है, वहां उत्तर-पूर्व की ये मिसाल हमें सीख देती है कि अनुशासन और सामाजिक जागरूकता से शहर कितने बेहतर और शांतिपूर्ण बन सकते हैं. यह सिर्फ सड़क नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक नागरिक की जिम्मेदारी और सोच का प्रतीक है.

ये भी पढ़ें:- पहलगाम में आईफोन-कैश से भरा बैग खोया, कैब ड्राइवर ने मालकिन तक पहुंचाया, लोग कर रहे तारीफ

ये भी पढ़ें:-समंदर के बीच आइलैंड, जहां मर्दों का आना मना है, औरतों की इस सीक्रेट दुनिया के अंदर क्या है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Northeast India Discipline, North East India Lane Discipline, Northeast India Civic Sense, Northeast India Cleanliness, Lane Discipline India
Get App for Better Experience
Install Now