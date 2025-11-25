विज्ञापन

इन तमाम नौकरियों पर नहीं होगा AI का कोई असर, देख लीजिए पूरी लिस्ट

AI के आने के बाद अक्सर ये बाते सुनने को मिलती है कि AI कई नौकरियों की जगह लेने वाला है. लेकिन कुछ ऐसे भी फील्ड हैं जहां पर AI नहीं पहुंच सकता.

Read Time: 2 mins
Share
इन तमाम नौकरियों पर नहीं होगा AI का कोई असर, देख लीजिए पूरी लिस्ट
नई दिल्ली:

AI Safe career Option: मशीनों की आवाज़ हर दिन तेज़ होती जा रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. वर्कप्लेस को नया आकार दे रहा है, स्किल्स को नई परिभाषा दे रहा है, और करियर सिक्योरिटी के आइडिया को ही चुनौती दे रहा है. गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में 300 मिलियन तक नौकरियां AI से प्रभावित हो सकती हैं, जिससे लाखों युवा स्टूडेंट्स को एक परेशानी हो सकती है. सभी करियर फ्यूचर-प्रूफ नहीं होते हैं. आपने कई बार ये सुना होगा कि AI आपकी जॉब खत्म कर सकता है.

इन फील्ड में करियर बनाना होगा सेव

इसी के बीच, एक जरूरी बात सामने आती है. कुछ प्रोफेशन इसलिए मजबूत बने रहते हैं क्योंकि उनमें खास तौर पर इंसानी गुणों, सहानुभूति, इंट्यूशन, जजमेंट और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है. IDP की AI-सेफ डिग्रीज़ अब्रॉड रिपोर्ट के अनुसार, ये ह्यूमन-सेंटर्ड करियर न केवल ऑटोमेशन से सुरक्षा देते हैं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देते हैं.

जीरो AI रिस्क वाली नौकरी

विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है. अकेले 2025 में, लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स ने क्लास 12 CBSE एग्जाम पास किए, जबकि भारत की 1,168 यूनिवर्सिटी और 45,473 कॉलेज इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. रिपोर्ट में उन प्रोफेशन के बारे में बताया गया है जहां इंसानी टच बहुत ज़रूरी है. इन रोल में अच्छी सैलरी, ग्रोथ और ऑटोमेशन का लगभग ज़ीरो रिस्क मिलता है.हम आपको बता रहे हैं AI-सेफ करियर के बारे में. 

  • Physician Assistant (चिकित्सक सहायक)
  • Nurse Practitioner (नर्स प्रैक्टिशनर)
  • Physicist (भौतिक विज्ञानी)
  • General Dentist    (डेंटिस्ट)
  • Nurse Midwife (नर्स मिडवाइफ)
  • Urologist (यूरोलॉजिस्ट)
  • Nurse Anesthetist (नर्स एनेस्थेटिस्ट)

इन करियर में नंबरों से ज़्यादा कुछ है, इनमें ऐसी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है जिन्हें एल्गोरिदम कॉपी नहीं कर सकते. मोरल डीसीजन, हमदर्दी, प्रॉब्लम-सॉल्विंग, और अचानक आई इंसानी ज़रूरतों पर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता.

ये भी पढ़ें-दिल्ली-NCR के अलावा किन राज्यों के स्कूलों में है आज छुट्टी, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AI Job Cuts, AI Job Impact, Ai Job Risk, AI Jobs In India, Career Option
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com