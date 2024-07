विदेशी टूरिस्ट से पैसे मांगने के लिए बच्चों ने कर डाली ऐसी हरकत, वायरल Video देख भड़के यूजर्स, बोले- भयावह स्थिति है

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर लोगों को बहुत सी चीजों की जानकारी मिलती है और लोग अपने चारों ओर चल रही चीजों के प्रति जागरुक भी होते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी टूरिस्ट को भीख मांगने वाले कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि भारत घूमने आए दो टूरिस्ट बैटरी रिक्शा में सवार हैं. लेकिन, तभी पीछे से कुछ बच्चों का गैंग दौड़ते हुए उनके रिक्शे का पीछा करता है और उन्हें निशाना बना लेते हैं. वीडियो में टूरिस्ट को परेशान होकर बच्चों को चलते रिक्शा से उतरने को कहते हुए सुना जा सकता है.

वीडियो को एक्स पर @seriousfunnyguy नाम के एक यूजर ने शेयर किया है. 41 सेकेंड के इस क्लिप में आप एक बच्ची को बैटरी रिक्शा के पीछे दौड़ते हुए देख सकते हैं. बच्ची ट्रैफिक से भरी सड़क पर रिक्शे के पीछे भाग रही है. कुछ देर बाद कैमरे में एक और बच्ची चलते रिक्शा के पीछे की तरफ खड़ी दिखाई देती है. बच्ची हाथ बढ़ाकर टूरिस्ट से पैसे मांग रही है. इसके बाद कई बच्चे पर्यटकों का पीछा करने लगते हैं और चलते रिक्शे पर चढ़ लगते हैं. टूरिस्ट बच्चों को ऐसा करने से रोक रहे हैं. एक टूरिस्ट को कहते हुए सुना जा सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है और बच्चे अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं.

देखें Video:

Will these tourists come to our country again after such acts? These Bangladeshis are trained to harass foreigners. The government should take cognizance. @HMOIndia pic.twitter.com/8pN3zaYRRB