इस तस्वीर में छिपा है एक कछुआ, सबसे तेज़ नज़र वाले ही इसे 5 सेकंड में ढूंढ सकते हैं, क्या आपकी भी नज़र है तेज़?

ऑप्टिकल भ्रम इंटरनेट पर हमेशा ही लोगों को मोहित और हैरान करते हैं. ये दिलचस्प दिमागी पहेलियां हमारी दृश्य धारणा को चुनौती देती हैं, न केवल एक मजेदार अनुभव प्रदान करती हैं बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक कसरत भी हैं. वे हमें तुरंत दिखाई देने वाली चीज़ों से परे सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर यूजर @piedpiperlko द्वारा साझा किए गए ऐसे ही एक ऑप्टिकल भ्रम ने इंटरनेट का ध्यान खींचा है.

इस ऑप्टिकल भ्रम में दिखाई गई फोटो एक सुंदर लाल ईंट से बने रास्ते को दर्शाती है जो हरे-भरे परिदृश्य के बीच से होकर गुज़रती है. पहली नज़र में, यह दृश्य प्रकृति के बीच एक शांतिपूर्ण सैर जैसा लगता है. लेकिन, असली चुनौती फोटो में चतुराई से छिपे हुए कछुए का पता लगाने में है. एक्स पर इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है: "इस ऑप्टिकल भ्रम में एक कछुआ छिपा हुआ है, और सबसे तेज़ आंखों वाले व्यक्ति इसे 5 सेकंड में पहचान सकते हैं. क्या आप ऐसा कर सकते हैं?"

देखें Video:

A turtle is hiding in this optical illusion, and individuals with the sharpest eyes can spot it in 5 seconds. Can you do it? Test your observation skills now! pic.twitter.com/3Swh9hBLiH