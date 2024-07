एक हफ्ते के राशन पर 37 हजार रुपए खर्च करता है ये परिवार, 6 बच्चे के पिता ने शेयर किया ग्रोसरी का बिल, चौंक गए लोग

घर में बच्चे हों तो खर्चा बढ़ जाता है. चॉकलेट्स, केक्स, जूस और चिप्स जैसे चीजें आपको अपनी ग्रोसरी की लिस्ट में शामिल करनी पड़ती है और इसकी मात्रा भी अच्छी खासी रखनी होती है. इस तरह एक हफ्ते में आप राशन के सामान पर कितना खर्च कर सकते हैं, 10 या शायद 12 हजार, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई घर के एक हफ्ते के राशन पर 35 हजार रुपए से अधिक खर्च कर सकता है. 6 बच्चों वाले इस परिवार में राशन पर 37 हजार का खर्चा आता है. इस फैमिली की ग्रोसरी बिल को दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एक सोशल मीडिया यूजर ने छह बच्चों के अपने इस परिवार के लिए एक हफ्ते के राशन का बिल दिखा कर चौंका दिया है. बिल 444.38 अमेरिकी डॉलर का है, जो लगभग ₹37,000 के बराबर है. रसीद लॉस एंजिल्स काउंटी के एक संपन्न शहर वेस्टलेक विलेज में ट्रेडर जो के स्टोर से है. वीडियो में पिता बताते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में भोजन केवल डेढ़ सप्ताह तक ही चलेगा.

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) पर @PicturesFoIder की ओर से पोस्ट किया गया था और तब से यह वायरल हो गया है, जिसे 17 मिलियन से अधिक बार देखा गया है. वीडियो में पिता कहते हैं कि, "छह बच्चों को डेढ़ सप्ताह तक खिलाने के लिए यह सब करना पड़ता है." वह आगे कहते हैं, "क्या आप छह बच्चे चाहते हैं? यह आपकी ट्रेडर जो की रसीद है."

लिस्ट में शामिल हैं ये चीजें

रसीद में स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, खीरे, ट्रेडर जो के चिकन और चीज़ टैमलेस, चिकन सूप पकौड़ी, मार्गेरिटा पिज़्ज़ा, फ्रोजन कोरियन-स्टाइल बीफ़ शॉर्ट रिब्स और बहुत कुछ शामिल है.

