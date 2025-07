सड़क पर मिला इंसान की खाल वाला टेडी बियर, एनाबेल से भी है डरावना, कमजोर दिल वाले न देखें VIDEO

Insaano ki skin se bana teddy bear: कैलिफोर्निया की एक सड़क पर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब लोगों की नजर एक ऐसे टेडी बियर पर पड़ी, जो बिल्कुल इंसान की चमड़ी से बना हुआ लग रहा था. यह टेडी बियर किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था...डरावना, रहस्यमय और बिल्कुल असली इंसानी लुक के साथ. जिसे देखकर राह चलते लोगों की रूह कांप गई. कुछ ने तो एनाबेल डॉल की यादें भी ताजा कर दीं.

फुटपाथ पर पड़ा था टेडी बियर (Human Skin Like Teddy Bear)

यह खौफनाक टेडी बियर एक बस स्टॉप के पास फुटपाथ पर पड़ा था. इसकी बनावट ऐसी थी जैसे किसी ने इंसानी त्वचा को काटकर उसकी सिलाई करके इसे तैयार किया हो. इसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे, होंठ असली जैसे लग रहे थे और इसकी नाक भी इंसानों जैसी ही थी. पहली नजर में यह किसी हॉरर फिल्म की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि कोई भयानक सच्चाई लग रही थी.

BREAKING - A teddy bear believed to be wrapped in crudely stitched human skin was discovered today at a Victorville, California gas station. The Victorville coroner's office is actively investigating this unsettling find. pic.twitter.com/TNvupolo7K