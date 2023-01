38 साल पहले मात्र 17 हजार रुपए में मिलती थी नई बुलेट, पुराना बिल देख नहीं होगा यकीन

Bullet price in 1984: महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि चीजों की कीमतें कब कितनी बढ़ जाएं इस बात का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है. निम्न वर्ग के लोगों के लिए दो वक्त की रोटी भी जुटा नाना काफी मुश्किल हो गया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रहे पुराने बिल (Old Bill) देख लोगों की आंखे फटी रह जाती हैं. अभी कुछ दिन पहले बुलेट का बिल (Bullet Bill) वायरल हुआ, उसके बाद साइकिल का बिल (Bicycle Bill) और फिर कुछ दिनों बाद गेंहू की कीमत का भी पुराना बिल वायरल हुआ था. अब इस लिस्ट में एक और पुराना बिल जुड़ गया है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. ये बिल है साल 1984 में खरीदी गई नई बुलेट का. जिसमें बुलेट की कीमत देख लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है.

हाल ही में हमने 36 साल पुराने एक बिल की फोटो (Old Bill Of Bullet 350cc From 1986) दिखाई थी, जिससे पता लगा कि साल 1986 में एक बुलेट की कीमत (Bullet price in 1984) महज 18,700 रुपये थी. आज के जमाने में वही बुलेट 2 लाख रुपये में भी नहीं मिलती है. अगर आप वो खबर नहीं देख पाए तो यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं.

अब जो बिल वायरल हो रहा है, वो 9 अगस्त 1984 यानी करीब 38 साल पुराना है. उस वक्त एक बुलेट की एक्स शोरूम कीमत केवल 16,768 रुपये थी. इसमें रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी जोड़ दिया जाए तो कुल कीमत 17,231 रुपये होती है. यानी एक बुलेट जो आज 2.5 लाख रुपये में आती है, 38 साल पहले वो मात्र 17 हजार रुपये में मिल जाती थी. बुलेट का ये बिल वायरल हो रहा है. वहीं लोगों को बुलेट का ये बिल देख पुराने दिन याद आ गए.

इस पोस्ट पर लोग ढेरों कॉमेंट कर रहे हैं. किसी का कहना है कि फिर से पुराने दिन लौटा दें तो अच्छा रहे.' वहीं कुछ ने कहा, केवल कीमत की ही तुलना मत कीजिए. सैलरी पैकेज, महंगाई और बाकी चीजों की भी तुलना कीजिए. इस हिसाब से तो उस दौर में 17 हजार की बुलेट भी किसी के लिए भी महंगी ही थी.' लोगों ने तो इस बिल पर अलग-अलग कॉमेंट किए हैं. वैसे आपका इस मामले पर क्या कहना है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं.