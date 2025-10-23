विज्ञापन
VIDEO: पेट्रोल पंप पर हो गया कांड! अफसर ने सेल्समैन को जड़ा तमाचा, फिर उसने भी दिया करारा जवाब

Petrol Pump Viral Video: पेट्रोल पंप पर एसडीएम और सेल्समैन के बीच हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसको लेकर शिकायत दर्ज कराने के बाद कार्रवाई की गई.

VIDEO: पेट्रोल पंप पर हो गया कांड! अफसर ने सेल्समैन को जड़ा तमाचा, फिर उसने भी दिया करारा जवाब
Petrol Pump Fight Video
  • राजस्थान में प्रतापगढ़ एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है
  • एसडीएम छोटू लाल शर्मा की कार में सीएनजी भरवाने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से कहासुनी हुई
  • सीसीटीवी फुटेज में एसडीएम पहले कर्मचारी को थप्पड़ मारते दिखे, जिसके बाद कर्मचारी ने भी जवाबी हमला किया
भीलवाड़ा:

Petrol Pump Fight Viral Video: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पेट्रोल पंप में थप्पड़बाजी का वीडियो खूब तूल पकड़ रहा है. इसमें एक आईआरएस अफसर और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच भिड़त हो गई और फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पेट्रोलपंप कर्मी और प्रतापगढ़ के एसडीएम के बीच पहले कहासुनी होती है. एसडीएम जब आपा खोते हुए थप्पड़ मारते हैं तो कर्मचारी भी जवाब देने से नहीं चूकता. मांडल थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा की ये घटना है.

बताया जाता है कि प्रतापगढ़ एसडीएम छोटू लाल शर्मा की पेट्रोल पंप के कर्मचारी संग बहस हो गई. कार में सीएनजी भराने को लेकर कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई. पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मी के बीच थप्पड़बाजी कैद हो गई. एसडीएम की ओर से बाद में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पेट्रोल पंप के तीन कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में दिखा कि पहले एसडीएम ने कर्मचारी को कंटाप मारा और कर्मचारी ने भी आव न देखा ताव, जवाब में तमाचा जड़ दिया. एसडीएम से विवाद की शिकायत के बाद पंप के तीन कर्मियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. वीडियो में शर्मा ये कहते हुए दिख रहे हैं, 'एसडीएम हूं मैं यहां का'. उन्होंने कर्मचारी से कहा कि मेरी कार लगी हुई है और फिर अचानक उसे गाल पर जोरदार तमाचा मार देते हैं.

बताया जा रहा है कि जब एसडीएम सीएल शर्मा जयपुर से प्रतापगढ़ किसी काम से जा रहे थे. जसवंतपुरा के एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने पहुंचे. कार में सीएनजी पहले भरवाने को लेकर विवाद हुआ. तूतू-मैंमैं के बाद एसडीएम और पंप कर्मचारी के बीच कहासुनी हो गई. इसी बीच पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मामला शांत कराने की कोशिश की तो आगबबूला एसडीएम साहब ने उसे कंटाप मार दिया. कर्मचारी भी खुद को रोक न सका और फिर उसने भी अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया. इस पूरे घटनाक्रम की फुटेज पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सामने आया.

पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मियों को गिरफ्तार कर आगे गहन जांच की बात कही है. हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले एसडीएम ने हाथ उठाया और उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने. इस मामले में एकतरफा कार्रवाई को लेकर यूजर्स विरोध जता रहे हैं.

