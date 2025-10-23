VIDEO: पेट्रोल पंप पर हो गया कांड! अफसर ने सेल्समैन को जड़ा तमाचा, फिर उसने भी दिया करारा जवाब

Petrol Pump Fight Viral Video: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पेट्रोल पंप में थप्पड़बाजी का वीडियो खूब तूल पकड़ रहा है. इसमें एक आईआरएस अफसर और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच भिड़त हो गई और फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पेट्रोलपंप कर्मी और प्रतापगढ़ के एसडीएम के बीच पहले कहासुनी होती है. एसडीएम जब आपा खोते हुए थप्पड़ मारते हैं तो कर्मचारी भी जवाब देने से नहीं चूकता. मांडल थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा की ये घटना है.

बताया जाता है कि प्रतापगढ़ एसडीएम छोटू लाल शर्मा की पेट्रोल पंप के कर्मचारी संग बहस हो गई. कार में सीएनजी भराने को लेकर कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई. पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मी के बीच थप्पड़बाजी कैद हो गई. एसडीएम की ओर से बाद में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पेट्रोल पंप के तीन कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

‘मैं SDM हूं...' पेट्रोल पंप पर बवाल



राजस्थान के भीलवाड़ा CNG पंप पर SDM छोटू लाल शर्मा ने पंप कर्मी को जड़ा थप्पड़, तो जवाब में कर्मचारी ने भी अधिकारी पर हाथ उठा दिया. जसवंतपुरा की घटना का वीडियो वायरल. पुलिस कर रही है जांच.#Rajasthan… pic.twitter.com/wSptsaR8zl — NDTV India (@ndtvindia) October 23, 2025

वायरल वीडियो में दिखा कि पहले एसडीएम ने कर्मचारी को कंटाप मारा और कर्मचारी ने भी आव न देखा ताव, जवाब में तमाचा जड़ दिया. एसडीएम से विवाद की शिकायत के बाद पंप के तीन कर्मियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. वीडियो में शर्मा ये कहते हुए दिख रहे हैं, 'एसडीएम हूं मैं यहां का'. उन्होंने कर्मचारी से कहा कि मेरी कार लगी हुई है और फिर अचानक उसे गाल पर जोरदार तमाचा मार देते हैं.

बताया जा रहा है कि जब एसडीएम सीएल शर्मा जयपुर से प्रतापगढ़ किसी काम से जा रहे थे. जसवंतपुरा के एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने पहुंचे. कार में सीएनजी पहले भरवाने को लेकर विवाद हुआ. तूतू-मैंमैं के बाद एसडीएम और पंप कर्मचारी के बीच कहासुनी हो गई. इसी बीच पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मामला शांत कराने की कोशिश की तो आगबबूला एसडीएम साहब ने उसे कंटाप मार दिया. कर्मचारी भी खुद को रोक न सका और फिर उसने भी अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया. इस पूरे घटनाक्रम की फुटेज पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सामने आया.

पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मियों को गिरफ्तार कर आगे गहन जांच की बात कही है. हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले एसडीएम ने हाथ उठाया और उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने. इस मामले में एकतरफा कार्रवाई को लेकर यूजर्स विरोध जता रहे हैं.