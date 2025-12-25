महाराणा प्रताप के अपमान का मामला: पंजाब के राज्यपाल को मिली धमकी

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को धमकी मिलने का मामला सामने आया है. ये धमकी क्षत्रिय करणी सेना की तरफ से दी गई है. क्षत्रिय करणी सेना ने पंजाब के राज्यपाल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर धमकी दी है. इस पोस्ट में गुलाब चंद कटारिया पर कथित तौर पर महाराणा प्रताप का अपमान करने का आरोप लगाया गया है.

इस पोस्ट को डॉ. राज शेखावत नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पोस्ट कहां से किया गया है.