क्या राजस्थान के इस पेड़ पर पेन टांगने से मिलती है सरकारी नौकरी? जानें वायरल वीडियो का सच

क्या पेड़ पर पेन टांगने से वाकई सरकारी नौकरी मिल जाती है? ये सुनते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से बेरोजगारों में खुशी की लहर दौड़ गई है. जिसके बाद पेड़ पर पेनों की झड़ी लग गई. लेकिन ये खबर महज एक अफवाह निकली. वायरल हो रहे वीडियो में पेड़ पर ढेरों पेन टंगे नजर आ रहे थे. पेड़ पर पेन टांगने से सरकारी नौकरी मिलने वाली अफवाह राजस्थान के फलोदी जिले से सामने आई थी. ये पेड़ फलोदी जिला कलेक्ट्रेट के पीछे आईजीएनपी कॉलोनी परिवार में है. एनडीटीवी की टीम जब यहां पहुंची तो देखा कि पेड़ पर कुछ पेन टंगे हुए हैं. हलांकि वीडियो में दिखाई गई पेनों की तादात वहां नहीं दिखी.

सरकारी नौकरी दिलाने वाला ‘जादुई' पेड़ या अंधविश्वास?



राजस्थान के फलोदी जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि एक ‘जादुई' पेड़ पर पेन टांगने से नौकरी मिलती है. इस अंधविश्वास के चलते पेड़ पर कई पेन टंग गए. जानकारी मिलने पर पुलिस ने सभी पेन हटाए और… pic.twitter.com/wcPXqih3Ks — NDTV Rajasthan (@NDTV_Rajasthan) November 24, 2025

पेड़ पर पेन टांगकर नौकरी मिलने का सच क्या है?

जानकारी के मुताबिक, पेड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मियों ने वहां टंगे पेनों को हटा दिया. जब सरकारी नौकरी मिलने की सच्चाई के बारे में पूछा गया तो पुलिस अधिकारी उग्राराम ने बताया कि ऐसी कोई मान्यता पेड़ को लेकर नहीं है. ये बात बिल्कुल झूठ है कि इस पेड़ पर पेन टांगने से सरकारी नौकरी मिलती है. इस झूठ को फैलाने के पीछे किसी शरारती तत्व का हाथ है.

पुलिस ने कहा- ये अंधविश्वास है

पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहे इस वीडियो को भ्रामक बताया. वहीं पुलिस ने छात्रों को भी सलाह दी कि ऐसे वीडियो से दूर रहें. उन्होंने कहा कि कुछ गलत लोग युवा पीढ़ी को अंधविश्वास के अंधेरे में धकेलने की कोशिश करते हैं. ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही ऐसे वीडियो पर विश्वास करना चाहिए. यानी फैक्ट चेक में पेड़ पर पेन टैंगने से सरकारी नौकरी मिलने वाला दावा गलत साबित हुआ.