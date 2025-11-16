मत जाना दीदी…दुल्हन बनी बहन को देख फूट-फूटकर रो पड़ा भाई, दुख देख फट पड़ा लोगों का कलेजा

Brother Breaks Down at Sister Wedding Stage: भाई-बहन का रिश्ता बहुत अजीब होता है. दिनभर की तकरार, कभी चिढ़ाना, कभी लड़ाई, कभी धमकी…लेकिन जब बात विदाई की आती है, तो वही भाई जो कहता था 'तेरी शादी में मैं नहीं रोऊंगा', वही सबसे पहले सिसक-सिसक कर रो उठता है. कुछ ऐसा ही एक पल कैमरे में कैद हुआ और अब इंटरनेट पर लाखों लोग इसे देखकर इमोशनल हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- पैदा होते ही इस बच्चे का नाम गिनीज बुक में हुआ दर्ज, पहली बार देखकर डॉक्टर भी रह गए थे हक्के बक्के

वायरल वीडियो में क्या दिखा? (Brother Sister Viral Video)

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में बहन जयमाला लिए दूल्हे के साथ स्टेज पर खड़ी है. नीचे उसका छोटा भाई खड़ा है और वह खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता. छोटे भाई की आंखों से आंसू लगातार बहते चले जाते हैं. वह अपनी दुल्हन बनी बहन को देखता रहता है, फिर सिसक-सिसककर रोने लगता है. उसकी मासूमियत इस पल को और भी मार्मिक बना देती है.

ये भी पढ़ें:- अजीबो-गरीब लव स्टोरी...AI चैटबॉट बना दूल्हा, अपने 'वर्चुअल लवर' से जापानी लड़की ने रचाई शादी

बहन ने भी संभाले अपने आंसू (brother crying at sister wedding)

स्टेज पर खड़ी बहन अपने इमोशन्स को रोकने की कोशिश करती है. चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन आंखों में हल्की-सी नमी सब कुछ बयां कर देती है. आसपास खड़े लोग इस खूबसूरत पल को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं. मंडप कुछ क्षण के लिए सिर्फ भावनाओं से भर जाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन (Brother sister viral video)

वीडियो ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है. यूजर्स ने कमेंट में लिखा, 'बहन की शादी भाई के लिए असली विदाई होती है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'रिश्ता ऐसा ही है...झगड़ा भी, प्यार भी और आखिर में यही आंसू.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'छोटे भाई की मासूमियत ने दिल छू लिया.' कई लोग तो वीडियो देखकर खुद भी रो पड़े. कइयों ने लिखा कि यह उन्हें अपनी बहन की शादी का दिन याद दिला गया.

ये भी पढ़ें:- इस प्यार को मैं क्या नाम दूं...बचपन में जिस अंकल की गोद में खेली, बड़ी होकर उसी से कर ली शादी

क्यों वायरल हो रहा है ये वीडियो? (sister marriage emotional scene)

क्योंकि हर घर में भाई-बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है. कभी मजाक, कभी लड़ाई और अचानक ऐसे इमोशनल पल, जो दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं. इंटरनेट पर यह वीडियो लगातार शेयर हो रहा है और शादी के अनगिनत पलों में यह सीन लोगों का फेवरेट इमोशनल मोमेंट बन गया है.

ये भी पढ़ें:- लड़के को था कैंसर, लड़की को चाहिए थी किडनी...बस इस शर्त पर दोनों ने कर ली शादी