मत जाना दीदी…दुल्हन बनी बहन को देख फूट-फूटकर रो पड़ा भाई, दुख देख फट पड़ा लोगों का कलेजा

Emotional Viral Video: छोटे भाई के आंसुओं से भरा यह वायरल वीडियो भाई-बहन की अनोखी डोर का प्यार बयां कर रहा है. वीडियो में एक भाई अपनी बहन को दुल्हन के जोड़े में देखकर इमोशनल हो गया और फूट-फूट कर रोने लगा.

जयमाला लिए खड़ी बहन को देख सिसक-सिसककर रो पड़ा भाई, वीडियो देख छलक जाएंगे आंखों से आंसू

Brother Breaks Down at Sister Wedding Stage: भाई-बहन का रिश्ता बहुत अजीब होता है. दिनभर की तकरार, कभी चिढ़ाना, कभी लड़ाई, कभी धमकी…लेकिन जब बात विदाई की आती है, तो वही भाई जो कहता था 'तेरी शादी में मैं नहीं रोऊंगा', वही सबसे पहले सिसक-सिसक कर रो उठता है. कुछ ऐसा ही एक पल कैमरे में कैद हुआ और अब इंटरनेट पर लाखों लोग इसे देखकर इमोशनल हो रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिखा? (Brother Sister Viral Video)

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में बहन जयमाला लिए दूल्हे के साथ स्टेज पर खड़ी है. नीचे उसका छोटा भाई खड़ा है और वह खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता. छोटे भाई की आंखों से आंसू लगातार बहते चले जाते हैं. वह अपनी दुल्हन बनी बहन को देखता रहता है, फिर सिसक-सिसककर रोने लगता है. उसकी मासूमियत इस पल को और भी मार्मिक बना देती है.

बहन ने भी संभाले अपने आंसू (brother crying at sister wedding)

स्टेज पर खड़ी बहन अपने इमोशन्स को रोकने की कोशिश करती है. चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन आंखों में हल्की-सी नमी सब कुछ बयां कर देती है. आसपास खड़े लोग इस खूबसूरत पल को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं. मंडप कुछ क्षण के लिए सिर्फ भावनाओं से भर जाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन (Brother sister viral video)

वीडियो ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है. यूजर्स ने कमेंट में लिखा, 'बहन की शादी भाई के लिए असली विदाई होती है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'रिश्ता ऐसा ही है...झगड़ा भी, प्यार भी और आखिर में यही आंसू.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'छोटे भाई की मासूमियत ने दिल छू लिया.' कई लोग तो वीडियो देखकर खुद भी रो पड़े. कइयों ने लिखा कि यह उन्हें अपनी बहन की शादी का दिन याद दिला गया.

क्यों वायरल हो रहा है ये वीडियो? (sister marriage emotional scene)

क्योंकि हर घर में भाई-बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है. कभी मजाक, कभी लड़ाई और अचानक ऐसे इमोशनल पल, जो दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं. इंटरनेट पर यह वीडियो लगातार शेयर हो रहा है और शादी के अनगिनत पलों में यह सीन लोगों का फेवरेट इमोशनल मोमेंट बन गया है.

