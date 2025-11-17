विज्ञापन
जयमाला होते ही दुल्हन ने किया ऐसा झन्नाटेदार डांस,हक्का बक्का रह गया दूल्हा,लोग बोले-मिथुन चक्रवर्ती की फैन है

शादी से जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं, कभी दूल्हा-दुल्हन के बीच मजेदार नोकझोंक देखने को मिलती है, तो कभी हल्के-फुल्के सरप्राइज, ड्रामा और एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया पर छा जाता है. हाल ही में वायरल इस वीडियो में दुल्हन ने जो किया, उसने खुद को 'शोस्टॉपर ब्राइड' की कैटेगरी में डाल दिया है.

शादी के मंच पर दुल्हन का ताबड़तोड़ डांस वायरल, मेहमान में भी रह गए दंग, ससुराल वालों की सिट्टी पिट्टी गुम

Wedding Funny Viral Video: भारतीय शादियों में कुछ भी हो सकता है और वही 'कुछ भी' इन दिनों वायरल हो रहा है. वो कहते हैं ना, हर शादी में एक ऐसा मोमेंट आ ही जाता है जिसे देखकर लोग सालों तक याद करते हैं. इस बार दुल्हन ने वही यादगार पल क्रिएट कर दिया और सच कहें तो…जिसने भी इस वीडियो को देखा, बस इतना बोला...'ये हुई न असली शोस्टॉपर ब्राइड.' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो systum.paad.denge नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. 

जयमाला के बाद दुल्हन का 'सप्राइज मूव' (Bride Dance Viral Video)

वीडियो में दूल्हा-दुल्हन बड़े प्यार से जयमाला की रस्म पूरी करते हैं. सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और पारंपरिक लग रहा होता है…तभी दुल्हन अचानक अपने भारी लहंगे के साथ डांस करने लगती है. उसकी एनर्जी देखने लायक होती है...एक्सप्रेशन दमदार, मूव्स आत्मविश्वास से भरे और मुस्कान ऐसी कि पूरा स्टेज चमक जाए. दूल्हा बस खड़ा देखता दुल्हन को देखता रह जाता है, कभी मुस्कुराते हुए, कभी हैरानी में सिर हिलाता हुआ, मानो कह रहा हो...'ये स्क्रिप्ट तो शादी कार्ड में नहीं लिखी थी.'

सोशल मीडिया पर मस्ती का बवंडर (bride dance after jaimala)

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में तो जैसे फुल-ऑन कॉमेडी शो चल रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'दूल्हा सोच रहा होगा…अभी तो शुरुआत है भाई.' दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'डांस देखकर लगता है कि, 'पंडित जी भी कन्फ्यूज हो गए होंगे.' तीसरे यूजर ने मजाक में पूछा, 'शादी हुई या डांस बैटल?' कुछ लोगों ने उसे ओवरकॉनफिडेंट भी कहा, पर ज्यादातर दर्शक उसकी स्माइल और फ्रीडम से इंप्रेस दिखाई दिए.

