जयमाला के दौरान प्यार से मिठाई खिला रहा था दूल्हा, दुल्हन खाने में दिखा रही थी नखरे, हुआ ऐसा ड्रामा..नौटंकी देख हंसने लगे बाराती

Bride Refused To Eat Sweets From Groom Hands On Jaimala Stage: शादी का मंच जहां वर-वधू के बीच प्यार और अपनापन दिखाने के पल होते हैं, वहीं कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो लोगों को चौंका देती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को जयमाला स्टेज पर मिठाई खिलाना चाहता है, लेकिन दुल्हन (angry groom on wedding) मना कर देती है. इसके बाद जो कुछ होता है, उसने सभी को हैरान कर दिया.

गुस्से में दूल्हे ने की ऐसी हरकत (fight between bride and groom on Jaimala)

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दूल्हा मिठाई का एक टुकड़ा दुल्हन की ओर बढ़ाता है, लेकिन दुल्हन उसका हाथ झटक देती है और मिठाई खाने से मना कर देती है. इस पर दूल्हा तुरंत गुस्से में आ जाता है और मिठाई का टुकड़ा ज़ोर से नीचे फेंक देता है. दूल्हे के इस रिएक्शन से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं. वीडियो में मौजूद लोग एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं. शादी जैसा पवित्र और खुशियों भरा माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है. दूल्हे के चेहरे पर नाराज़गी और निराशा साफ नजर आती है. वहीं दुल्हन के चेहरे पर हिचकिचाहट और थोड़ी मुस्कान भी देखी जा सकती है, जिससे कई यूजर्स ने अंदाजा लगाया कि शायद यह सब मज़ाक का हिस्सा था या फिर कोई निजी नाराजगी.

यहां देखें वीडियो

Kalesh b/w Groom and Bride on Wedding Stage: pic.twitter.com/u0xIrHA3Gq — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 21, 2025

जयमाला के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा (Dulha Dulhan ka Kalesh Video)

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ ने दुल्हन का व्यवहार असभ्य बताया तो कुछ ने दूल्हे (Dulhan ne dulhe ke hath se mithai khane se kiya mana) की प्रतिक्रिया को ओवर रिएक्शन करार दिया. एक यूजर ने लिखा, अगर शुरुआत ही ऐसी है तो आगे क्या होगा? वहीं दूसरे ने कहा, हर शादी की अपनी कहानी होती है, शायद ये भी किसी मज़ाक का हिस्सा हो. यह वीडियो भले ही कुछ सेकंड्स का हो, लेकिन इसने रिश्तों, भावनाओं और सार्वजनिक मंच पर व्यवहार के बारे में एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

