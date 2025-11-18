विज्ञापन

ABCD 2 के गाने पर पिता ने बेटी की संगीत सेरेमनी में किया ऐसा ब्रेक डांस, एकटक देखते रह गए मेहमान, वीडियो वायरल

बेटी की संगीत सेरेमनी से पिता के ब्रेक डांस के इस वीडियो ने देखने वालों को हिलाकर रख दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
ABCD 2 के गाने पर पिता ने बेटी की संगीत सेरेमनी में किया ऐसा ब्रेक डांस, एकटक देखते रह गए मेहमान, वीडियो वायरल
ABCD 2 के गाने पर पिता ने बेटी की संगीत सेरेमनी में किया ब्रेक डांस
नई दिल्ली:

इस वक्त पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की डंठ में शादी का सीजन जोरों पर है. इस साल भी लाखों शादियों पर करोड़ों पैसे खर्च होने जा रहे हैं. दिवाली के बाद से शादियां शुरू हो चुकी हैं और अब सोशल मीडिया फीड शादी से आ रहीं तरह-तरह की रील से भर चुकी हैं. शादी से आई इस रील को देखने के बाद आपका मन भी नाच उठेगा. वेडिंग रील में आपने इमोशनल से लेकर क्रेजी मोमेंट जरूर देखे होंगे, लेकिन यह एक वीडियो इंस्पिरेशनल है, जो हर शख्स को यह एहसास दिलाएगा कि दुनिया में बेटी की खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है. दरअसल इस वीडियो में एक पिता ने अपनी बेटी की संगीत सेरेमनी में अपने डांस मूव्स से रिश्तेदारों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स का भी दिन बना दिया है.

बेटी की संगीत सेरेमनी में पिता का डैशिंग डांस
हाई-प्रोफाइल शादी से आए इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक पिता अपनी बेटी की संगीत सेरेमनी में ऑल ब्लैक डैपर लुक में स्टेज पर वरुण धवन- श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 के सॉन्ग बेजुबान पर ब्रेक डांस कर रहे हैं. अंकल जी का डांस इतना कमाल का है कि आप बार-बार इस वीडियो को देखते रहेंगे. इस वीडियो के कैप्शन में साफ-साफ लिखा है, बेटी की संगीत सेरेमनी में पिता के डैशिंग डांस मूव्स'. इस वीडियो को देश के सबसे पॉपुलर पैपराजी विरल भयानी के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. बेटी की संगीत सेरेमनी में पिता के डांस मूव्स देख लोग हैरान होने के साथ-साथ बहुत खुश भी हैं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.
 

अंकल जी का डांस देख जनता खुश

पिता के डांस मूव्स पर एक यूजर ने लिखा है, 'जबरदस्त अंकल जी, दुनिया क्या सोचेगी, छोड़ो इसे, बस जिंदगी जीने का नाम है'. दूसरा यूजर लिखा है, पिता हमेशा बेस्ट होते हैं'. तीसरा लिखता है, अंकल जी के डांस ने तो हिलाकर रख दिया'. चौथा लिखता है, अंकल जी कमाल कर दिया, आपकी बेटी बहुत लकी है, जिसे आप जैसा पिता मिला है'. इस वीडियो पर लोग अब ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं और अंकल जी के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो पर फिलहाल तकरीबन 10 हजार लाइक और 4 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके है. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूजर्स तालियां और रेड हार्ट इमोजी भी शेयर कर रहे हैं.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wedding Viral Video, Father Dance Video, Viral Dance, Viral Dance And Cute Dance, Wedding Funny Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com