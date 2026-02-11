मोहब्बत होती तो समझ जाते...12 हजार के गिफ्ट के लिए फूट-फूट के रोई पत्नी, देखिए लोगों ने क्यों लिया पति का साइड

Husband Wife Fight Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला अपने पति से 12 हजार रुपये का गिफ्ट न मिलने पर रोती नजर आती है. वह कहती है कि उसे एक चीज पसंद आई थी और वह एक घंटे तक दुकान में इंतजार करती रही, लेकिन पति ने पैसे न होने की बात कही. पत्नी का शिकवा था कि अगर मोहब्बत होती तो बिना बताए समझ जाते. पति वीडियो में माफी मांगते सुनाई देता है. वायरल हो रहे इस पति-पत्नी के वीडियो पर अब तक लाखों लोगों ने इस पर अपनी राय दी है.

Husband can't afford a ₹12k gift for his beautiful wife. pic.twitter.com/bdDFMHgYbV — Nand@n (@nandantwts) February 8, 2026

सोशल मीडिया पर बंटी राय (Social Media Divided)

कई यूजर्स ने महिला के हक में लिखा कि, घर संभालने वाली पत्नी की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करना गलत नहीं. कुछ ने financial independence marriage की बात उठाई और कहा कि, आर्थिक आत्मनिर्भरता हर रिश्ते में जरूरी है. वहीं कुछ लोगों ने पति का पक्ष लिया. उनका कहना था कि, आज के दौर में marriage financial pressure बहुत ज्यादा है. 8 से 8 काम करने वाला शख्स हर मांग पूरी नहीं कर सकता. कुछ ने दावा किया कि वीडियो scripted भी हो सकता है.

Men who cant buy their wives what they want should remain single.. she aint asking u for a new home..most housewives in india hardly get any say in financial planning.. if u don't let them have any say in financial planning at least give them monthly allowance.. https://t.co/icdIMsaPbT — V (@vigiciann) February 9, 2026

रोते हुए सवाल, खामोश सा जवाब (Emotional Argument Over Gift)

यह मामला सिर्फ 12 हजार के गिफ्ट का नहीं, बल्कि उम्मीदों और हकीकत के फर्क का है. सोशल मीडिया debate में यह सवाल उठा कि क्या प्यार की कीमत पैसों से तय होती है? रिश्तों में बातचीत, समझ और इज्जत ज्यादा जरूरी है या महंगे तोहफे? छोटी सी ख्वाहिश जब अहंकार और दबाव से टकराती है तो रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं. मोहब्बत में सबसे बड़ा तोहफा समझ और साथ होता है, न कि सिर्फ कीमत वाला गिफ्ट.

