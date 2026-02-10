VIDEO: पति की बेवफाई पर मॉल में मचा बवाल, पत्नी और प्रेमिका में जमकर मारपीट, बाल खींच-खींचकर मारा

Wife Caught Husband With Girlfriend: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज स्थित सिविल लाइन रोड के सिटीकार्ट शॉपिंग मॉल में शनिवार शाम करीब तीन बजे अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में खरीदारी कर रहा था. इसी दौरान उसकी पत्नी वहां पहुंच गई. पहले तीखी बहस हुई, फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई.

पत्नी और प्रेमिका आमने-सामने (Wife and Girlfriend Face Off)

पत्नी ने जैसे ही पति को दूसरी महिला के साथ देखा, आपा खो बैठी. देखते ही देखते दोनों महिलाओं के बीच बाल खींचने, थप्पड़ मारने और धक्का मुक्की का दौर शुरू हो गया. हंगामे के बीच युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दोनों महिलाओं के बीच काफी देर तक झड़प चलती रही.

वीडियो बनाते रहे लोग (mall fight viral video)

मारपीट के दौरान मॉल में मौजूद कई लोग तमाशबीन बने रहे और मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे पर हमला कर रही हैं. एक महिला के हाथ पर चोट के निशान भी नजर आए हैं. बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान दांत से काटने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मॉल मैनेजमेंट ने संभाला मामला (Two women fight in mall)

स्थिति बिगड़ती देख मॉल के स्टाफ और ग्राहकों ने किसी तरह दोनों महिलाओं को अलग कराया. मॉल मैनेजर के अनुसार दोनों को बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद हालात शांत हुए. मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है.

