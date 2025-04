कूनो में बकरियों का शिकार कर के आराम फरमा रहे थे 5 चीते, युवक ने पिलाया पानी

Kuno Ka Viral Video: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले से एक चौंकाने और दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक पांच जंगली चीतों को पानी पिलाता नजर आ रहा है. यह वीडियो कूनो नेशनल पार्क के पास का बताया जा रहा है, जहां शुक्रवार को इन चीतों ने कुछ मवेशियों और बकरियों का शिकार किया था. शिकार के बाद चीते पास के एक इलाके में आराम कर रहे थे, तभी वहां एक युवक पहुंचा और उसने बोतल से सभी चीतों को पानी पिलाया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Offering water or milk to #cheetahs by villagers is not a good sign for #wildlife conservation. This may lead to dangerous consequences. As usual, the forest is undisturbed.@CMMadhyaPradesh @ntca_india @PMOIndia @KunoNationalPrk @Collectorsheop1 pic.twitter.com/3iIIYbd8Kn