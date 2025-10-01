विज्ञापन
200 साल पुराने एक श्राप से पार पाने के लिए यहां साड़ी पहन कर गरबा करते हैं पुरुष, देखें वायरल Video

साड़ियां पहने पुरुष साडूमा ना गरबा नामक परंपरा में गरबा करते हैं, जो भक्ति, तपस्या और एक श्राप की प्राचीन कथा से जुड़ा है. इस अनोखे गरबा को कैद करने वाली एक इंस्टाग्राम रील वायरल हुई, जिसने पूरे भारत का ध्यान खींचा.

अहमदाबाद के साडू माता नी पोल इलाके में, हर साल नवरात्रि की आठवीं रात को एक 200 साल पुरानी रस्म निभाई जाती है. साड़ियां पहने पुरुष साडूमा ना गरबा नामक परंपरा में गरबा करते हैं, जो भक्ति, तपस्या और एक श्राप की प्राचीन कथा से जुड़ा है. इस अनोखे गरबा को कैद करने वाली एक इंस्टाग्राम रील वायरल हुई, जिसने पूरे भारत का ध्यान खींचा. यह रील Awesome Amdavad अकाउंट ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसका टाइटल है, "अमदावाद में साडू माता नी पोल में साड़ी गरबा अनुष्ठान."

साडूबेन के प्राचीन श्राप का सम्मान

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह रस्म सिर्फ़ एक नृत्य से कहीं बढ़कर है. 200 साल से भी पहले, साडूबेन नाम की एक महिला ने बरोट समुदाय के पुरुषों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की थी, जब एक मुगल रईस उसे अपनी उपपत्नी बनाना चाहता था.

दुर्भाग्य से, पुरुषों ने उसकी मदद नहीं की, और उसने अपना बच्चा खो दिया. क्रोधित और दुखी होकर, सदुबेन ने उन पुरुषों को श्राप दे दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां कायर होंगी. इसके बाद वह सती हो गईं और समुदाय पर अपनी अमिट छाप छोड़ गईं. सदुबेन के श्राप के प्रति प्रायश्चित और सम्मान दिखाने के लिए हर साल पुरुष साड़ी पहनकर गरबा करते हैं.

देखें Video:

यह वीडियो 30 सितंबर, 2025 को शेयर किया गया था और तब से इसे 19 लाख बार देखा जा चुका है और 60,000 से ज़्यादा लाइक मिल चुके हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया और लोगों ने पुरुषों के साहस और समर्पण की प्रशंसा की.

एक यूज़र ने टिप्पणी लिखा, "और कुछ लोग एक मंत्री को साड़ी पहनाकर उनका मज़ाक उड़ा रहे थे... उन्हें यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए!!! जय माता दी." एक दूसरी यूज़र ने लिखा, "200 साल पुरानी एक परंपरा जिसमें बरोट समुदाय के पुरुष सदुमा की रक्षा न कर पाने की अपनी असमर्थता के लिए प्रायश्चित और क्षमा याचना के रूप में महिलाओं का वेश धारण करते हैं."

एक अन्य यूज़र कमेंट किया, "यह पुरुषों को विनम्रता और महिलाओं के प्रति सम्मान सिखाने के लिए है. बंगाल में भी कुछ जगहों पर ऐसा होता है."

