बारिश में बिना भीगे साइकिल चलाने के लिए लड़के ने लगाया ऐसा तगड़ा जुगाड़, क्रिएटिविटी पर फिदा हो गए लोग

Rainproof bicycle hack: जुगाड़ के मामले में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं. इंटरनेट पर इस समय एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़के ने बारिश में भी आराम से साइकिल चलाने का गज़ब तरीका निकाल लिया है. उसका ये आइडिया इतना कमाल है कि देखने वाले दंग रह गए.

बांस और तिरपाल से तैयार किया जुगाड़ (bamboo and tarp bicycle cover)

वीडियो में दिख रहा है कि लड़के ने बांस के डंडों और तिरपाल की मदद से अपनी साइकिल के ऊपर एक तरह का शेल्टर बना लिया है. यह इतना सही तरीके से लगाया गया है कि, बारिश का एक भी कतरा उस पर या उसकी साइकिल पर नहीं गिर रहा. इस सेटअप की वजह से वह बिना भीगे आराम से बारिश में साइकिल चला पा रहा है.

लोगों को हैरान कर रहा है क्रिएटिव सेटअप (homemade rain shelter cycle)

वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट flirtculture से शेयर किया गया है और अब तक हजारों लोग इसे देख और लाइक कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग लड़के की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूजर ने लिखा, भाई, जुगाड़ वाकई जबरदस्त है. वहीं दूसरे ने कहा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और ये इसका बढ़िया उदाहरण है.

सोशल मीडिया पर छा गया टैलेंट (cycle rain protection idea)

लड़के का यह वीडियो सिर्फ जुगाड़ का ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिएटिविटी का बेहतरीन नमूना है. बारिश में भी साइकिल चलाने की इस तकनीक से उसने न सिर्फ खुद को भीगने से बचा लिया, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे थोड़े से दिमाग और संसाधनों के साथ बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है.

जुगाड़ का मतलब सिर्फ काम चलाना नहीं (bicycle innovation in rain)

भारत में जुगाड़ का मतलब सिर्फ किसी काम को अस्थायी तरीके से पूरा करना नहीं होता, बल्कि यह ऐसी सोच है जो सीमित साधनों में बड़ा हल निकाल देती है. यह वीडियो इसका शानदार उदाहरण है और इसलिए यह इतनी तेजी से वायरल हो रहा है.

