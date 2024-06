बुजुर्ग नाव वाले ने प्री-वेडिंग शूट के लिए कपल को बताए ऐसे-ऐसे रोमांटिक पोज, देख लोगों ने ली मौज

Funny Pre Wedding Shoot: बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है. आज के समय में शादी से पहले कपल प्री वेडिंग फोटोशूट बड़े शौक से करवाते हैं. इसके लिए कोई खुली जगह, तो कोई मंदिर, तो कोई ताजमहल या फिर ऐसे ही किसी स्मारक में जाते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर प्री वेडिंग फोटोशूट से जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो और फोटोज देखने को मिलते रहते हैं. हाल ही में एक ऐसे ही प्री वेडिंग शूट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग बुजुर्ग नाविक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, जिसके पीछे की वजह है, प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बुजुर्ग नाविक द्वारा बताए गए पोज.

लोगों ने बांधे नाविक की तारीफों के पुल

दरअसल, एक कपल ने प्री वेडिंग शूट के लिए एक नाव किराए पर ली थी. इस दौरान नाविक कपल को आइकॉनिक फोटो पोज सिखाता दिखाई दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि, नाव चलाने वाला बुजुर्ग शख्स कपल को बेहद परफेक्शन और पैशन के साथ पोज बनाना बता रहा है. यही नहीं बुजुर्ग ने कपल को कुछ रोमांटिक पोज और डांस मूव्स के साथ गाइड किया, ताकि एल्बम के लिए उनकी फोटो अच्छी आएं. यह वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.

यहां देखें वीडियो

After seeing so many pre wedding shoots the boatman has become the director! 😀😛😂 #wedding #shoots pic.twitter.com/MCSmyFSsvl