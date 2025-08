घर की छत से लटका दिखा नाग-नागिन का जोड़ा, हवा में फन लहराकर कर रहा था ऐसा कारनामा, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

घरों में सांप आने की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. अब सांप से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जो देखने में किसी को भी चौंका सकता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और देखने वालों का पसीना भी छूट रहा है. यह वीडियो देश का नहीं बल्कि विदेश का बताया जा रहा है. इस वीडियो को लोग धड़ल्ले से शेयर और लाइक भी कर रहे हैं. इस वीडियो में एक घर की छत पर नाग-नागिन का जोड़ा एक-दूजे से लिपटा हुआ देखा जा रहा है, जिस पर लोगों का कहना है कि यह उनका प्रेमालाप है.



घर की छत पर नाग-नागिन का जोड़ा (Snake Pair Hanging Viral Video)

सामने आए वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि कैसे नाग-नागिन का यह जोड़ा एक-दूजे से लिपटकर लहरा रहे हैं और तभी नाग नीचे गिर जाता है. नाग-नागिन का यह जोड़ा घर की पीछे की दीवार पर लटका हुआ था. देखने में नाग-नागिन की जोड़ी का यह वीडियो जितना प्यारा है, उतना डर भी पैदा कर रहा है. पास में खड़े एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जो एक्स हैंडल @AMAZlNGNATURE के जरिए दुनियाभर में फैल गया है. नाग-नागिन के जोड़े वाले इस वीडियो पर लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं आइए जानते हैं.

देखें Video:

It's official, I'm never coming to Australia pic.twitter.com/PwxGx8icAI