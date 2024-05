मेरा दिल खुशी से भर गया... आनंद महिंद्रा ने शेयर की '2024 चुनाव की सबसे अच्छी तस्वीर', तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

अब, इंटरनेट "पिक्चर ऑफ द डे" (Picture of the day) पर प्रतिक्रिया दे रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया, “Picture of the day.” दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपको वोट देने का सबसे बड़ा अधिकार देता है.”

एक अन्य यूजर ने कहा, "वाह सचमुच सर. जीवंत लोकतंत्र अप्रतिरोध्य है, तभी अजेय है जब कोई गैरजिम्मेदार लोकतंत्रवादी न हों. सही है!"

किसी ने कमेंट किया, “सर, यह तस्वीर देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया,” दूसरे ने कहा, “वास्तव में, यह उस दिन की तस्वीर है.” बहुत अच्छा."

एक यूजर ने कहा कि यह "हमारे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र का जश्न मनाने वाली सबसे बेहतरीन तस्वीरों में से एक है," उन्होंने आगे कहा कि "नागरिक चुनावी प्रक्रिया में उन्हें समझाने के लिए प्रशासन के दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते, एक बड़ा आलिंगन और गर्मजोशी से स्वागत" मुख्यधारा पर विश्वास करने वाले लोगों को, आइए हम उन्हें निराश न करें.”

पहली बार, ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले सात शोम्पेन जनजाति के सदस्यों ने 19 अप्रैल को पहले चरण में अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डालकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया. मतदान करें, लेकिन उन्होंने 'शॉम्पेन हट' नाम के मतदान केंद्र 411 पर तस्वीरें भी खिंचवाईं. तस्वीरें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा साझा की गईं.

2011 की जनगणना के अनुसार, शोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 थी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.एस. जगलान ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मतदाताओं को एक प्रशिक्षक के माध्यम से ''ईवीएम और वीवीपैट'' पर प्रशिक्षण दिया गया. उन्होंने कहा, "यह देखकर अच्छा लगा कि वे जंगल से बाहर आए और पहली बार मतदान किया."