बेंगलुरु बेस्ड यूट्यूबर के नए पोस्ट ने खींचा सोशल मीडिया का ध्यान, इंफ्लुएंसर ने दिल्ली के सबसे महंगे मॉल के बारे में दी ये राय

बेंगलुरु बेस्ड यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर इशान शर्मा ने अपने हालिया पोस्ट में दिल्ली के सबसे महंगे मॉल डीएलएफ इम्पोरियम पर अपनी राय रखी है. अगस्त में अमेरिका के टिपिंग कल्चर की बुराई करने के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना झेलने के बाद इशान शर्मा ने दिल्ली के डीएलएफ इम्पोरियम मॉल के बारे में 3 बातें बोली है. अपने लेटेस्ट पोस्ट में यूट्यूबर ने दिल्ली के सबसे महंगे मॉल में अपने एक्सपीरियंस और तीन ऑब्जर्वेशन को लेकर बातचीत की है, जो थोड़ी आलोचनात्मक भी है. इसके साथ ही इंफ्लुएंसर ने लग्जरी ब्रांड्स के जादू को भी समझाने की कोशिश की है.

डीएलएफ इम्पोरियम मॉल की 3 बातें

यूट्यूबर इशान शर्मा ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के डीएलएफ इम्पोरियम मॉल से जुड़े तीन ऑब्जर्वेशन शेयर किए हैं. इशान का ध्यान सबसे पहल मॉल के सेंसरी ब्रांडिंग टेक्नीक पर कर गया. पोस्ट में यूट्यूबर ने बताया कि, डीआलएफ इम्पोरियम में कदम रखते ही एक खूशबू आई, जो पूरे मॉल में एक जैसी थी. इशान के मुताबिक, इससे पूरे मॉल को एक एलिगेंट वाइब मिल रहा था. इसके बाद उन्होंने मॉल में निगेटिव स्पेस को हाइलाइट किया. इशान ने बताया कि, मॉल में बहुत कम प्रोडक्ट्स को रखना बड़े से स्पेस को वेस्ट करने जैसा नहीं है, बल्कि कम प्रोडक्ट देख कर लोगों में लग्जरी का भाव आता है. अंतिम में इशान ने मॉल स्टाफ के व्यवहार के प्रति निराशा व्यक्त किया.

यहां देखें पोस्ट

I just visited Delhi's most expensive mall.



DLF Emporio✨



2Lac Cartier glasses, 50K burberry t shirt, and 1L RS for coach handbags



Here are 3 things I noticed:



Sensory branding: there's a consistent aroma when you step into the mall which gives it an opulent and elegant vibe.… pic.twitter.com/NDkJnrfhH3