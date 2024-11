टहलते-टहलते रिसीव किया वीडियो कॉल, देख फूटा लोगों का गुस्सा, कहा- वर्क लाइफ बैलेंस नहीं..ये बेवकूफी है

इंटरनेट के दौर पर काम कभी खत्म नहीं होता, ऐसा लगता है. अब एंप्लॉई ऑफिस में हो या न हो उसके साथ मीटिंग की जा सकती है और काम भी किया जा सकता है. इस वजह से अब काम के घंटे सीमित नहीं रह गए हैं. ऐसे में काम को मैनेज करने के लिए लोग तरह-तरह के नुस्खे आजमाते हैं. ऐसा ही कुछ करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है. खुद को मल्टी टास्किंग प्रूव करने के चक्कर में शख्स ने वीडियो तो अपलोड कर दिया, लेकिन तारीफों की जगह उसे लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी. उसके तरीके को यूजर्स वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मान रहे, बल्कि उसे पीक स्टूपिडिटी करार दे रहे हैं.

चलते-चलते वीडियो कॉल

बेंगलुरु में अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं, जहां अपने काम के प्रेशर को हैंडल करने के लिए लोग अलग-अलग नुस्खे अपनाते हैं. ये तरीके अब सोशल मीडिया पर पीक बेंगलुरु मोमेंट के नाम से मशहूर हो चुके हैं. एक ऐसा ही पीक बेंगलुरु मोमेंट देखने को मिला इस शहर की सड़कों पर. जब एक शख्स अपने हाथ में लैपटॉप लेकर चलता हुआ दिखा. उसका लैपटॉप ऑन था और वो चलते-चलते लैपटॉप पर वीडियो कॉल भी अटेंड कर रहा था. कर्नाटक पोर्टफोलियो नाम के यूजर ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा कि, एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल, चलते-चलते अपनी ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करते हैं.

यहां देखें पोस्ट

A Peak Bengaluru moment: A corporate professional was spotted attending an official meeting while casually walking along the road, seamlessly balancing his work commitments with the hustle and bustle of city life.#bangalore #bengaluru #peakbengaluru #corporate@peakbengaluru… pic.twitter.com/RK2CToS5HO