मैं अपना टाइम पूरा कर चुकी हूं...ऑफिस टाइम के बाद रुकने से Gen Z कर्मचारी का इंकार

Gen Z work culture: कॉरपोरेट वर्ल्ड में जहां 'हसल कल्चर' को अक्सर गर्व से पेश किया जाता है, वहीं Gen Z अपने साफ-साफ बोलने के लिए जानी जाती है. इसी का ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला, जब एक इंस्टाग्राम यूज़र ने ऑफिस में ओवरटाइम से इंकार कर दिया और उनका वीडियो वायरल हो गया.

पूरी ड्यूटी के बाद भी रुकने का दबाव (corporate hustle culture)

महिला कर्मचारी ने बताया, मैं घर जाने के लिए तैयार थी, तभी रिपोर्टिंग मैनेजर ने कहा कि थोड़ा और काम है, मैं तुम्हें असाइन कर रहा हूं. मैंने साफ कहा, नहीं सर, मुझे आज टाइम पर निकलना है. मैंने जल्दी जाने की कोशिश नहीं की, बस अपना वर्किंग ऑवर पूरा कर लिया था. मैं आज रोज़ा रख रही हूं, इसलिए रुकना नहीं चाहती. मैनेजर ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि, वो भी पिछली रात ट्रेन जर्नी के बाद सुबह 7:30 बजे से ऑफिस में हैं और अब तक (6:30 शाम) बैठे हैं, लेकिन आख़िर में उन्होंने महिला कर्मचारी (शतक्शी) को जाने दिया.

कॉरपोरेट कल्चर पर सीधा सवाल (Gen Z employee viral video)

वीडियो में शतक्शी ने कहा, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान काम करता है, लेकिन अगर उसे वो भी चैन से नहीं खाने दी जाए तो क्या फायदा? स्ट्रगल को यूं ग्लोरिफाई करना क्यों ज़रूरी है? ओवरवर्क से खुद को मारना कोई शान की बात नहीं. नौकरी से निकाल भी देंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं.

सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बंटे लोग (work life balance Gen Z)

इस वीडियो को अब तक लगभग 30 लाख बार देखा जा चुका है. एक यूज़र ने लिखा, मुझे अच्छा लगता है कि Gen Z अपने अधिकार जानती है और बेझिझक बोलती है. काश मैं भी 20s में ऐसा कर पाता. दूसरे ने कहा, ऑफिस में ये तुलना का खेल हर जगह होता है, ताकि आपको गिल्टी फील हो और आप ज्यादा देर रुके रहें. कुछ लोगों ने तर्क दिया कि लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए रुकते हैं, न कि स्ट्रगल को ग्लोरिफाई करने के लिए. वहीं, एक ने सख्त राय दी, अगर मेरा स्टाफ ऑफिस के मसले सोशल मीडिया पर डालता, तो मैं तुरंत निकाल देता.

Gen Z और नौकरी का वाइब (Gen Z employee)

पिछले महीने भी एक AI स्टार्टअप के मालिक ने Reddit पर शेयर किया था कि एक Gen Z इंटर्न ने छुट्टी मांगी, क्योंकि वो वाइब फील नहीं कर रहे थे. मालिक ने उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए छुट्टी मंजूर कर दी.

