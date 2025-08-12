विज्ञापन
DM की ऑनलाइन मीटिंग में चलने लगा पोर्न वीडियो, दो अज्ञात लोगों पर केस दर्ज

बड़े स्क्रीन पर वीडियो चलने से सभी उपस्थित लोग, खासकर महिला अधिकारी, बेहद असहज हो गए. इस दौरान महिला शिक्षा अधिकारी उठकर कमरे से बाहर चली गईं. काफी प्रयास के बाद स्क्रीन को बंद किया गया.

DM की ऑनलाइन मीटिंग में चलने लगा पोर्न वीडियो, दो अज्ञात लोगों पर केस दर्ज
  • उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन बैठक के दौरान अचानक अश्लील वीडियो चला दिया गया.
  • बैठक में जिला मजिस्ट्रेट और महिला अधिकारी सहित कई शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे और वे असहज हो गए.
  • वीडियो स्क्रीन शेयर करने वाले यूजर नाम जेसन जूनियर द्वारा चलाया गया था, जिसे बाद में बंद किया गया.
महाराजगंज:

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में प्राइमरी और सरकारी जूनियर स्कूलों के लिए आयोजित एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान अचानक पोर्न वीडियो चलने से हड़कंप मच गया. बैठक में जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार शर्मा और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं. एक यूजर, जिसका नाम "जेसन जूनियर" था, ने स्क्रीन शेयर की, और उसी स्क्रीन पर अश्लील वीडियो शुरू हो गया.

बड़े स्क्रीन पर वीडियो चलने से सभी उपस्थित लोग, खासकर महिला अधिकारी, बेहद असहज हो गए. इस दौरान महिला शिक्षा अधिकारी उठकर कमरे से बाहर चली गईं. काफी प्रयास के बाद स्क्रीन को बंद किया गया. जूम मीटिंग का लिंक जिला सूचना अधिकारी ने साझा किया था.

इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है. पुलिस ने दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दावा किया है कि जिम्मेदार व्यक्ति को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

