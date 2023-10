मछली TEA के बाद अब सेब और अंडे की चाय ने उबाला पब्लिक का गुस्सा, कहा- जनता माफ नहीं करेगी

चाय के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट, टी लवर्स ने का गुस्सा सातवें आसमान पर..

Horrifying Video Of Raw Egg And Apple Tea: ऐसे कई लोग हैं, जिनके दिन की शुरुआत चाय से शुरू और चाय (Chai) से ही खत्म होती है. यूं तो चाय के शौकीन आपको हर दूसरे घर में मिल जाएंगे, जो अपने स्वाद के अनुसार चाय का स्वाद लेना पसंद करते हैं. आज कई तरह की चाय (Healthy Tea Options) बनाई जाती है, जिसके चलते चाय के दीवानगी (Tea lover) इस कदर बढ़ती ही जा रही है. आपने अब तक अदरक, लौंग, इलाइची, नमक, मसाला, गुड़, तुलसी वाली चाय के बारे में सुना होगा. यूं तो चाय की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब कई तरह की चाय बनाई जाने लगी है, जैसे- गुलाब चाय, दालचीनी, काली मिर्च, नून चाय, कांगड़ा चाय. इसकी बढ़ती दीवानगी को देखते हुए अब चाय के साथ भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. हाल ही में एक ऐसा ही चाय से जुड़ा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट (Raw Egg in Tea) लोगों का गुस्सा उबला रहा है, जिसमें दूध वाली चाय में सेब के टुकड़े और कच्चा अंडा (Tea Made With Raw Egg And Apple) मिलाकर इसे बनाते दिखाया जा रहा है.