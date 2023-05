इस टी स्टॉल पर मिल रही है '24 Carat' सोने की चाय, Video हो रहा है वायरल

24 Carat Gold Chai: यूं तो ज्यादारतर लोग चाय के शौकीन होते हैं और यही वजह है कि चाय के लिए उनका प्यार देखते ही बनता है. अब चाय अधिकतर लोगों का अलार्म है, यानी दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है. आजकल चाय के साथ भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. इसमें नए-नए फ्लेवर और अलग अंदाज के लिए कई चीजें ट्राई की जा रही हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोज सामने आते रहते है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लखनऊ के एक फूड ब्लॉगर ने शेयर किया है, जिस पर नेटिजन्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यहां देखें पोस्ट

रिची रिच को टैग करने की सलाह

वीडियो में एक टी स्टॉल पर चाय को गोल्ड फॉयल के साथ सर्व किया जा रहा है. इसके कैप्शन में Ninties के फेमस कार्टून कैरेक्टर रिची रिच को टैग करने की सलाह के साथ लिखा गया, Tag a Richi Rich, who can try this. हम सभी जानते हैं कि, अपार धन संपत्ति वाले रिची रिच के पास सभी चीजें गोल्ड की हुआ करती हैं. पोस्ट में बताया गया है कि, यह गोल्ड कैरेट चाय 150 रुपए की है. वीडियो शुरू होता है चाय को पेपर कप में डालने और उसमें मलाई मिलाने से. इसके बाद उस पर सावधानी से गोल्ड फॉयल सजा दिया जाता है.

मिल रहे हैं मिक्स रिएक्शन

Eattwithsid अकाअंट से शेयर किए गए इस वीडियो को छह हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है. इस पर यूजर्स ने मिक्स रिएक्शन दिए हैं. कुछ यूजर्स इसे Yum बताते हुए स्माइली फेस और हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं, तो कुछ का इस पर कहना है कि, कुछ भी मतलब. एक यूजर ने इसे खतरनाक भी बताया है.

