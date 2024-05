गाड़ी में बैठे शख्स को भालू ने किया हाय फाइव, वीडियो देख हक्के बक्के रह गए लोग

Bear Viral Video: इंटरनेट पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें इंसानों और जानवर (Animals Video) के बीच इस खूबसूरत दोस्ती को देखकर यकीनन आप भी दिल हार बैठेंगे. वायरल हो रहे इस वीडियो में जंगली भालू (Wlid Bear) का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि, यह वीडियो इतना वायरल हो रहा है. वीडियो (Viral Video) में तीन भालुओं में से एक भालू (Bear) कार में बैठे शख्स को हाय फाइव देता नजर आ रहा है.

भालू ने दिया हाय फाइव

वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे सबसे पहले सड़क के बीचोंबीच तीन भालू आराम से बैठे नजर आ रहे हैं. इस बीच एक भालू के पास एक कार गुजरती नजर आती है. इस दौरान कार में सवार शख्स खिड़की से हाथ बाहर निकालकर हाथ मिलाने की कोशिश करता है. उसी वक्त एक भालू अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर शख्स को हाय फाइव देता है. इसके बाद भालू आगे बढ़ने लगता है.

यहां देखें वीडियो

I can't believe this guy managed to high five a wild bear 😳 pic.twitter.com/Cwyvanac8d